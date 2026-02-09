Cartas de anúncio do Suporte IBM Base

Versões/lançamentos de software com conclusão do Suporte Base próxima.

    Visão geral

    Consulte as seções abaixo para saber quais versões ou lançamentos do seu software IBM estão migrando para o suporte Extended ou Sustained no segundo semestre de 2025 e no primeiro semestre de 2026.

    Se você vir as datas de transição para Extended/Sustained ou de encerramento do suporte para seu software, é hora de agir.
    • Copie a letra do anúncio #. 
    • Acesse Anúncios da IBM.   Cole a letra do anúncio # no campo "Pesquisar" para visualizar o anúncio.
    • Verifique o anúncio para obter produtos de substituição ou opções de migração.
    • Use sua Assinatura e Suporte de Software IBM para fazer upgrade para uma versão compatível, se disponível. [aprenda a atualizar]

    Como lembrete: as datas de encerramento do suporte estão sujeitas a alterações. Acesse o site Ciclo de vida do suporte do software da IBM para confirmar.

    2º semestre de 2025

    A - D

    Produto

    VRM

    PID

    GA

    Transição para Suporte Extended/
    Sustained ou Fim do Suporte

    Anunciar

    Carta #

    Serviço qualificado

    Application Gateway

    23.10.0

    5900-B5J

    24/10/2023

    30/9/2025

    AD24-2013

    		 

    Business Automation Workflow

    21.0.x

    5737-H41

    25/6/2021

    17/12/2025

    AD24-0768

    		Advanced Support

    Cloud Pak for Data

    4.X.X

    5737-H76

    23/6/2021

    31/7/2025

    AD24-0691

    		 

    Cloud Pak for Integration

    2023.2.1

    5737-I89

    16/6/2023

    30/9/2025

    AD24-0750

    		 

    Cloud Pak for Multicloud Management

    2.x.x

    5737-K99

    7/8/2020

    31/12/2025

    AD22-0922

    		 

    Cloud Pak for Security

    1.10.x

    5737-L74

    21/6/2022

    30/9/2025

    AD25-1027

    		 

    Cloud Pak for Watson AIOps

    3.x.x

    5737-M96

    30/4/2021

    30/9/2025

    AD24-0729

    		 

    Cloud Pak System Software

    2.3.2

    5725-Q52

    27/3/2020

    30/9/2025

    AD24-2021

    		 

    Cloud Pak System Software

    2.3.3

    5725-Q52

    9/10/2020

    30/9/2025

    AD24-2021

    		 

    Cloud Pak System Software Suite

    2.3.2

    5737-B07

    27/3/2020

    30/9/2025

    AD24-2021

    		 

    Cloud Pak System Software Suite

    2.3.3

    5737-B07

    9/10/2020

    30/9/2025

    AD24-2021

    		 

    Control Desk

    7.6.1

    5725-E24

    4/12/2018

    30/9/2025

    923-0634

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Db2 Base Edition

    11.5.x

    5737-N20

    30/6/2020

    30/9/2025

    921-090

    		 

    Db2 Base Edition Extension for Cloud Pak for Data

    11.5.x

    5900-ACD

    28/7/2020

    30/9/2025

    921-090

    		 

    DFSORT Versão 1

    1.14.x

    5740-SM1

    25/9/1998

    31/10/2025

    AD24-0678

    		 

    E - M

    Produto

    VRM

    PID

    GA

    Transição para Suporte Extended/
    Sustained ou Fim do Suporte

    Anunciar

    Carta #

    Serviço qualificado

    Hub de integração de engenharia

    7.0.2

    5725-I05

    28/3/2023

    30/9/2025

    AD24-0598

    		Suporte e Assinatura (S&S)/Suporte Extended (sem suporte a defeitos críticos)

    Engineering Lifecycle Management Base

    7.0.2

    5725-F21

    11/12/2020

    30/9/2025

    AD24-0598

    		Suporte Advanced/Suporte e Assinatura (S&S)/Suporte Extended (sem suporte a defeitos críticos)

    Engineering Lifecycle Management Suite

    7.0.2

    5737-N84

    5/2/2021

    30/9/2025

    AD24-0598

    		Suporte Advanced/Suporte e Assinatura (S&S)/Suporte Extended (sem suporte a defeitos críticos)

    Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights

    7.0.2

    5725-H85

    11/12/2020

    30/9/2025

    AD24-0598

    		Suporte Advanced/Suporte e Assinatura (S&S)/Suporte Extended (sem suporte a defeitos críticos)

    Engineering Lifecycle Optimization - Publishing

    7.0.2

    5724-X79

    11/12/2020

    30/9/2025

    AD24-0598

    		Suporte Advanced/Suporte e Assinatura (S&S)/Suporte Extended (sem suporte a defeitos críticos)

    Engineering Requirements Management DOORS Next

    7.0.2

    5724-W87

    11/12/2020

    30/9/2025

    AD24-0598

    		Suporte Advanced/Suporte e Assinatura (S&S)/Suporte Extended (sem suporte a defeitos críticos)

    Engineering Systems Design Rhapsody

    9.0.2

    5724-X70

    23/3/2023

    30/9/2025

    AD24-0598

    		Suporte Advanced/Suporte e Assinatura (S&S)/Suporte Extended (sem suporte a defeitos críticos)

    Engineering Test Management

    7.0.2

    5724-V10

    11/12/2020

    30/9/2025

    AD24-0598

    		Suporte Advanced/Suporte e Assinatura (S&S)/Suporte Extended (sem suporte a defeitos críticos)

    Engineering Workflow Management

    7.0.2

    5724-V04

    11/12/2020

    30/9/2025

    AD24-0598

    		Suporte Advanced/Suporte e Assinatura (S&S)/Suporte Extended (sem suporte a defeitos críticos)

    Event Automation

    1.0.X

    5900-AXM

    29/6/2023

    30/9/2025

    AD24-0750

    		 

    Financial Transaction Manager for High Value Payments

    3.2.x

    5737-M74

    26/6/2020

    30/9/2025

    AD24-0558

    		 

    HTTP Server for WebSphere Application Server Hypervisor Edition on Red Hat Enterprise Linux Server

    8.5.x

    5725-C04

    15/6/2012

    30/9/2025

    AD23-0720

    		 

    InfoSphere Change Data Delivery for Information Server

    11.3.3

    5724-U70

    10/4/2015

    30/9/2025

    AD24-2090

    		Extended Support

    InfoSphere Data Replication

    11.3.3

    5725-E30

    10/4/2015

    30/9/2025

    AD24-2090

    		Extended Support

    InfoSphere Guardium Data Encryption for DB2 and IMS Databases

    1.2.x

    5655-P03

    25/2/2011

    30/9/2025

    223-0428

    		 

    Integration Designer

    21.0.x

    5725-C97

    25/6/2021

    17/12/2025

    AD24-0768

    		Advanced Support

    Knowledge Accelerators

    1.0.x

    5737-N08

    13/8/2020

    30/9/2025

    222-367

    		 

    MANTA Automated Data Lineage for Cloud Pak for Data

    4.5.x

    5900-AQ9

    29/6/2022

    31/7/2025

    AD24-0691

    		 

    Maximo Anywhere

    7.6.4

    5725-M39

    28/2/2020

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo Asset Configuration Manager

    7.6.7

    5724-U28

    10/8/2018

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo Asset Management

    7.6.1.x

    5724-U18

    27/7/2018

    30/9/2025

    922-024

    		Advanced Support/Support and Subscription (S&S)/Sustained Support/Extended Support

    Maximo Calibration

    7.6.1

    5724-U33

    21/7/2020

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo for Civil Infrastructure

    7.6.x

    5737-M60

    13/3/2020

    30/9/2025

    923-017

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo Enterprise Adapter

    7.6.1.x

    5724-T00

    24/7/2018

    30/9/2025

    923-017

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo for Aviation

    7.6.7-7.6.8

    5725-U87

    10/8/2018

    30/9/2025

    923-017

    		Advanced Support/Support and Subscription (S&S)/Sustained Support/Extended Support

    Maximo for Life Sciences

    7.6.1.x

    5724-U23

    24/7/2020

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo for Nuclear Power

    7.6.1

    5724-U19

    17/11/2017

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo for Nuclear Power

    7.6.2

    5724-U19

    17/11/2017

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo for Oil and Gas

    7.6.1.x

    5724-U20

    18/10/2016

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo for Oil and Gas

    7.6.2.x

    5724-U20

    17/11/2020

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo for Transportation

    7.6.2.x

    5724-U21

    8/12/2015

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo for Utilities

    7.6.1.x

    5724-U22

    21/7/2020

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    Maximo Spatial Asset Management

    7.6.1

    5724-U36

    24/7/2020

    30/9/2025

    922-024

    		Suporte e assinatura (S&S)/Suporte Sustained/Suporte Extended

    MobileFirst Platform Foundation

    8.0.x

    5725-I43

    17/6/2016

    30/9/2025

    922-058

    		 

    MongoDB Enterprise Advanced with IBM

    6.0.x

    5737-H42

    3/10/2023

    31/7/2025

    AD25-0054

    		 

    MQ

    9.2.x

    5724-H72

    23/7/2020

    30/9/2025

    AD24-0475

    		Advanced Support/Extended Support

    MQ Appliance M2002

    9.3.x

    5737-H47

    23/9/2022

    30/9/2025

    AD24-0750

    		 

    MQ Appliance M2003

    9.3.x

    5900-ALJ

    2/8/2022

    30/9/2025

    AD24-0750

    		 

    N - R

    Produto

    VRM

    PID

    GA

    Transição para Suporte Extended/
    Sustained ou Fim do Suporte

    Anunciar

    Carta #

    Serviço qualificado

    Now Factory Sourceworks

    5.7.x

    5725-Q79

    23/8/2016

    31/12/2025

    AD22-0520

    		 

    Now Factory Sourceworks

    5.8.x

    5725-Q79

    16/12/2016

    31/12/2025

    AD22-0520

    		 

    Planning Analytics Advanced

    2.0.9

    5737-C24

    16/12/2019

    31/10/2025

    AD24-0080

    		 

    Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

    2.0.x

    5900-AC5

    28/7/2020

    31/10/2025

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

    4.X.X

    5900-AC5

    23/6/2021

    31/7/2025

    AD24-0691

    		 

    Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

    3.5.x

    5900-AC5

    20/11/2020

    31/10/2025

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    Planning Analytics Express

    2.0.9

    5724-Y13

    16/12/2019

    31/10/2025

    AD25-0080

    		 

    Planning Analytics Local

    2.0.9

    5737-B03

    16/12/2019

    31/10/2025

    AD25-0080

    		 

    Planning Analytics Modernization

    2.0.x

    5900-AC6

    28/7/2020

    31/10/2025

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    Planning Analytics Modernization

    4.X.X

    5900-AC6

    23/6/2021

    31/10/2025

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    QRadar 1901 Appliance

    7.x.x

    5737-D35

    25/04/2017

    31/12/2025

     

    		 

    QRadar Incident Forensics G3 Appliance

    7.x.x

    5737-C41

    20/1/2017

    30/9/2025

    920-045

    		 

    QRadar Network Insights

    7.x.x

    5737-B26

    9/12/2016

    31/12/2025

     

    		 

    QRadar Network Insights Appliance 1910

    7.x.x

    5737-F05

    12/3/2019

    30/9/2025

    920-045

    		 

    QRadar Network Packet Capture

    7.x.x

    5737-B28

    21/10/2016

    31/12/2025

     

    		 

    QRadar xx05 G3 Appliance

    7.x.x

    5737-C42

    10/3/2017

    31/12/2025

     

    		 

    QRadar XX29 Appliance

    7.x.x

    5737-C39

    20/1/2017

    31/12/2025

     

    		 

    QRadar xx48 Appliance

    7.x.x

    5737-B27

    21/10/2016

    31/12/2025

     

    		 

    Rational DOORS

    9.6.x

    5724-X82

    2/6/2014

    30/9/2025

    923-0634

    		Suporte e Assinatura (S&S)

    Robotic Process Automation with Automation Anywhere

    19.x.x

    5737-E81

    22/1/2020

    30/9/2025

    923-024

    		 

    S - Z

    Produto

    VRM

    PID

    GA

    Transição para Suporte Extended/
    Sustained ou Fim do Suporte

    Anunciar

    Carta #

    Serviço qualificado

    Safer Payments

    6.4.x

    5725-Z82

    11/2/2022

    30/9/2025

    AD24-2075

    		Advanced Support/Extended Support

    Security Access Manager Appliance

    9.0.2

    5737-F02

    8/12/2017

    30/9/2025

    922-109

    		 

    Security Directory Suite

    8.0.x

    5725-Y17

    11/1/2016

    30/9/2025

    923-017

    		 

    Security Guardium Data Protection for NAS

    12.0.x

    5737-H30

    26/9/2023

    30/9/2025

    AD24-2199

    		 

    Security QRadar Suite Software

    1.10.x

    5900-AQF

    24/10/2023

    30/9/2025

    AD25-1026

    		 

    Security Verify Access Appliance

    10.0.x

    5737-F02

    12/6/2020

    30/9/2025

    922-109

    		 

    Security Verify Privilege Manager

    11.4.3

    5900-B7X

    19/3/2024

    12/11/2025

    AD24-2236

    		 

    Security Verify Privilege Manager

    12.0.0

    5900-B7X

    25/6/2024

    12/11/2025

    AD24-2236

    		 

    Security Verify Privilege Manager

    12.0.1

    5900-B7X

    25/7/2024

    12/11/2025

    AD24-2236

    		 

    Security Verify Privilege Manager

    12.0.2

    5900-B7X

    22/11/2024

    22/11/2025

    AD24-2219

    		 

    Security Verify Privilege Vault

    11.6.4

    5900-B7W

    2/2/2024

    12/11/2025

    AD24-2236

    		 

    Security Verify Privilege Vault

    11.6.25

    5900-B7W

    18/3/2024

    12/11/2025

    AD24-2236

    		 

    Security Verify Privilege Vault

    11.7.1

    5900-B7W

    7/5/2024

    12/11/2025

    AD24-2236

    		 

    Security Verify Privilege Vault

    11.6.26

    5900-B7W

    16/4/2024

    12/11/2025

    AD24-2236

    		 

    Security Verify Privilege Vault

    11.7.2

    5900-B7W

    11/6/2024

    12/11/2025

    AD24-2236

    		 

    Security Verify Privilege Vault

    11.7.16

    5900-B7W

    25/7/2024

    12/11/2025

    AD24-2236

    		 

    Security Verify Privilege Vault

    11.7.31

    5900-B7W

    22/10/2024

    22/10/2025

    AD24-2120

    		 

    Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

    11

    5655-DGJ

    19/11/2021

    30/11/2025

    AD24-0640

    		 

    Spectrum Scale Advanced Edition

    5.1.x

    5737-F35

    6/11/2020

    30/9/2025

    AD24-0800

    		Suporte e Assinatura (S&S)

    Spectrum Scale Data Access Edition

    5.1.x

    5737-I39

    6/11/2020

    30/9/2025

    AD24-0800

    		Suporte e Assinatura (S&S)

    Spectrum Scale Data Management Edition

    5.1.x

    5737-F34

    6/11/2020

    30/9/2025

    AD24-0800

    		Suporte e Assinatura (S&S)

    Spectrum Scale Data Management Edition

    5.1.0 - 5.1.7

    5737-F34

    6/11/2020

    30/9/2025

    AD24-0800

    		Suporte e Assinatura (S&S)/Extended Support

    Spectrum Scale Erasure Code Edition

    5.1.x

    5737-J34

    6/11/2020

    30/9/2025

    AD24-0800

    		Suporte e Assinatura (S&S)

    Spectrum Scale Standard Edition

    5.1.x

    5737-F33

    6/11/2020

    30/9/2025

    AD24-0800

    		Suporte e Assinatura (S&S)

    SPSS Amos

    26.0.0

    5725-A60

    9/4/2019

    30/9/2025

    AD24-2099

    		Extended Support

    SPSS Statistics

    26.0.x

    5725-A54

    9/4/2019

    30/9/2025

    AD24-2099

    		Extended Support

    SPSS Statistics Server

    26.0.x

    5725-A56

    9/4/2019

    30/9/2025

    AD24-2099

    		Extended Support

    Sterling Connect:Direct for Microsoft Windows

    6.2.X

    5725-C99

    10/9/2021

    31/12/2025

    AD24-2334

    		Extended Support

    Sterling Connect:Direct for UNIX

    6.2.X

    5725-C99

    10/9/2021

    31/12/2025

    AD24-2334

    		Extended Support

    Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments

    10.1.X

    5724-T79

    13/11/2020

    30/9/2025

    AD24-2279

    		Sustained Support/Extended Support

    Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments

    10.2.0

    5724-T79

    24/9/2021

    30/9/2025

    AD24-2279

    		Sustained Support/Extended Support

    Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare

    10.1.X

    5724-T77

    13/11/2020

    30/9/2025

    AD24-2279

    		Sustained Support/Extended Support

    Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare

    10.2.0

    5724-T77

    9/11/2021

    30/9/2025

    AD24-2279

    		Sustained Support/Extended Support

    Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications

    10.1.X

    5724-Q68

    13/11/2020

    30/9/2025

    AD24-2279

    		Sustained Support/Extended Support

    Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications

    10.2.0

    5724-Q68

    9/11/2021

    30/9/2025

    AD24-2279

    		Sustained Support/Extended Support

    Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI

    10.1.X

    5724-T78

    13/11/2020

    30/9/2025

    AD24-2279

    		Sustained Support/Extended Support

    Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI

    10.2.0

    5724-T78

    9/11/2021

    30/9/2025

    AD24-2279

    		Sustained Support/Extended Support

    Storage Ceph Premium Edition

    6.1.0

    5900-AVA

    18/8/2023

    30/9/2025

    AD24-0803

    		Advanced Support/Extended Support

    Storage Ceph Pro Edition

    6.1.0

    5900-AXK

    18/8/2023

    30/9/2025

    AD24-0803

    		Advanced Support/Extended Support

    TRIRIGA Application Platform

    4.1.x

    5725-F26

    3/6/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		 

    TRIRIGA Application Platform

    4.2.x

    5725-F26

    26/8/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)

    TRIRIGA Application Platform

    4.3.X

    5725-F26

    28/10/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)

    TRIRIGA Application Platform

    4.4.X

    5725-F26

    10/3/2023

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)

    TRIRIGA Application Suite

    11.1.x

    5900-AHQ

    3/6/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)/Extended Support

    TRIRIGA Application Suite

    11.2.X

    5900-AHQ

    26/8/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)/Extended Support

    TRIRIGA Application Suite

    11.3.X

    5900-AHQ

    28/10/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)/Extended Support

    TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

    13.1.x

    5725-F45

    3/6/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)

    TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

    13.2.x

    5725-F45

    26/8/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)

    TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

    13.3.X

    5725-F45

    28/10/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)

    TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

    13.4.X

    5725-F45

    10/3/2023

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)

    TRIRIGA Portfolio Data Manager

    11.1.x

    5725-F25

    3/6/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)/Extended Support

    TRIRIGA Portfolio Data Manager

    11.2.x

    5725-F25

    26/8/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)/Extended Support

    TRIRIGA Portfolio Data Manager

    11.3.X

    5725-F25

    28/10/2022

    31/10/2025

    AD24-2149

    		Advanced Support/Suporte e Assinatura (S&S)/Extended Support

    UrbanCode Deploy

    7.2.x

    5725-M54

    25/6/2021

    30/9/2025

    AD24-2011

    		Extended Support

    Watson AIOps

    2.1.x

    5737-M96

    19/3/2021

    30/9/2025

    AD24-0729

    		 

    Watson AIOps for Cloud Pak for Data

    2.0.x

    5737-M96

    20/9/2020

    30/9/2025

    AD24-0729

    		 

    WebSphere Application Server Hypervisor Edition Intelligent Management Pack

    8.0.x

    5725-A27

    16/12/2011

    30/9/2025

    AD23-0720

    		 

    Workload Automation

    9.5.x

    5725-G80

    15/3/2019

    30/9/2025

    AD24-2054

    		Extended Support (sem suporte a defeitos críticos)

    Workload Scheduler

    9.5.x

    5698-WSH

    15/3/2019

    30/9/2025

    AD24-2054

    		Extended Support (sem suporte a defeitos críticos)

    1º semestre de 2026

    A - D

    Produto

    VRM

    PID

    GA

    Transição para Suporte Extended/
    Sustained ou Fim do Suporte

    Anunciar

    Carta #

    Serviço qualificado

    App Connect Professional on Cloud

    SAAS

    5737-B81

    30/9/2016

    31/3/2026

    AD24-2176

    		 

    Aspera Streaming

    3.9.x

    5737-F68

    28/6/2019

    30/4/2026

    923-0611

    		 

    Aspera Streaming for Video

    3.8.x

    5737-F68

    10/11/2017

    30/4/2026

    923-0611

    		 

    Automation Decision Services

    23.0.x

    5900-AUD

    23/6/2023

    30/4/2026

    AD24-0768

    		Advanced Support/Extended Support

    Business Automation Insights

    23.0.x

    5900-B75

    15/12/2023

    30/4/2026

    AD24-0782

    		Advanced Support/Extended Support

    Business Automation Manager Open Editions

    8.x

    5900-AR4

    22/7/2022

    30/4/2026

    AD24-0312

    		Advanced Support/Extended Support

    Business Automation Workflow

    23.0.x

    5737-H41

    23/6/2023

    30/4/2026

    AD24-0768

    		Advanced Support/Extended Support

    Business Automation Workflow Enterprise Service Bus

    23.0.x

    5737-E82

    23/6/2023

    30/4/2026

    AD24-0768

    		Advanced Support/Extended Support

    CICS TX Standard

    11.1.0

    5900-ALU

    25/2/2022

    30/4/2026

    AD24-0467

    		 

    Cloud Pak for Business Automation

    23.0.x

    5737-I23

    23/6/2023

    30/4/2026

    AD24-0768

    		Advanced Support/Extended Support

    Cloud Pak for Integration

    2023.4.1

    5737-I89

    13/12/2023

    30/4/2026

    AD24-0750

    		Advanced Support

    Cognos Analytics

    11.2.x

    5724-W12

    18/5/2021

    30/4/2026

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    Cognos Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

    11.2.X

    5900-ABL

    29/6/2022

    30/4/2026

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    Cognos Analytics Modernization

    11.2.X

    5900-ABM

    30/11/2022

    30/4/2026

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    Cognos Controller

    11.0.X

    5724-W24

    17/3/2023

    30/4/2026

    AD25-0993

    		Extended Support

    Cognos Integration Server

    10.2.3

    5725-L44

    24/10/2017

    30/4/2026

    AD24-0539

    		 

    Cognos PowerPlay

    11.0.x

    5724-W68

    29/8/2017

    30/4/2026

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    Cognos PowerPlay

    11.2.X

    5724-W68

    16/12/2022

    30/4/2026

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    DFSORT/VSE Versão 3

    3.4.0

    5746-SM3

    29/5/1998

    28/2/2026

    AD25-071

    		 

    E - M

    Produto

    VRM

    PID

    GA

    Transição para Suporte Extended/
    Sustained ou Fim do Suporte

    Anunciar

    Carta #

    Serviço qualificado

    Guardium Data Protection

    11.5.x

    5725-I12

    16/09/2022

    30/4/2026

    AD24-2199

    		Advanced Support/Extended Support

    Informix Advanced Developer Edition

    12.10.0

    5725-D14

    12/9/2014

    30/4/2026

    AD25-1047

    		Extended Support

    Informix Client Software Development Kit

    4.10.x

    5724-C23

    26/3/2013

    30/4/2026

    AD25-1047

    		Extended Support

    Informix Enterprise Edition

    12.10.x

    5725-A39

    26/3/2013

    30/4/2026

    AD25-1047

    		Extended Support

    Informix Express Edition

    12.10.0

    5724-Z04

    26/3/2013

    30/4/2026

    AD25-1047

    		Extended Support

    Informix Workgroup Edition

    12.10.0

    5725-A40

    26/3/2013

    30/4/2026

    AD25-1047

    		Extended Support

    Integration Designer

    23.0.x

    5725-C97

    23/6/2023

    30/4/2026

    AD24-0768

    		Advanced Support/Extended Support

    N - R

    Produto

    VRM

    PID

    GA

    Transição para Suporte Extended/
    Sustained ou Fim do Suporte

    Anunciar

    Carta #

    Serviço qualificado

    Open Enterprise SDK for Node.js

    20.0.x

    5655-NOS

    17/11/2023

    30/4/2026

    AD25-0071

    		 

    Open Enterprise SDK for Python

    3.12.x

    5655-PYT

    17/11/2023

    30/4/2026

    AD25-0071

    		 

    OpenPages for Cloud Pak for Data

    8.3.x

    5737-N71

    29/6/2022

    30/4/2026

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    OpenPages Modernization for Cloud Pak for Data

    8.3.x

    5737-N70

    29/6/2022

    30/4/2026

    AD25-0133

    		Advanced Support/Extended Support

    PowerVC para nuvem privada

    2.1.x

    5765-VC2

    2/12/2022

    30/4/2026

    923-0500

    		 

    QRadar Log Manager Disaster Recovery

    7.5.x

    5737-C15

    11/1/2022

    30/4/2026

    AD24-0503

    		Advanced Support

    QRadar Log Manager High Availability

    7.5.x

    5737-C14

    11/1/2022

    30/4/2026

    AD24-0503

    		Advanced Support

    QRadar Network Packet Capture Software

    7.5.x

    5737-B29

    11/1/2022

    30/4/2026

    AD24-0503

    		Advanced Support

    S - Z

    Produto

    VRM

    PID

    GA

    Transição para Suporte Extended/
    Sustained ou Fim do Suporte

    Anunciar

    Carta #

    Serviço qualificado

    Safer Payments

    6.5.x

    5725-Z82

    27/1/2023

    30/4/2026

    AD24-2189

    		Advanced Support/Extended Support

    Security Guardium Appliances

    11.5.x

    5737-M13

    16/09/2022

    30/4/2026

    AD24-2199

    		 

    Security Guardium Appliances

    11.5.x

    5900-AX7

    9/6/2023

    30/4/2026

    AD24-2199

    		 

    Security Guardium for Files

    11.5.x

    5725-V56

    16/09/2022

    30/4/2026

    AD24-2199

    		Advanced Support/Extended Support

    Security Guardium Key Lifecycle Manager

    4.1.x

    5724-T60

    8/12/2020

    30/4/2026

    AD24-2199

    		Advanced Support/Extended Support

    Security Guardium Key Lifecycle Manager

    4.1.x

    5641-GKL

    8/12/2020

    30/4/2026

    AD24-2199

    		Advanced Support/Extended Support

    Security Guardium Key Lifecycle Manager

    4.1.x

    5641-GKM

    8/12/2020

    30/4/2026

    AD24-2199

    		Advanced Support/Extended Support

    Security Guardium Package SW

    1.10.x

    5900-AQE

    21/6/2022

    30/4/2026

    AD24-2199

    		Advanced Support/Extended Support

    Security QRadar Incident Forensics

    7.5.0

    5725-Q41

    11/1/2022

    30/4/2026

    AD24-0503

    		Advanced Support

    Security QRadar Incident Forensics

    7.5.x

    5725-Q42

    11/1/2022

    30/4/2026

    AD24-0503

    		Advanced Support

    Security QRadar Log Manager

    7.5.x

    5737-C13

    11/1/2022

    30/4/2026

    AD24-0503

    		Advanced Support

    Security Verify Access

    10.0.x

    5725-V90

    12/6/2020

    30/4/2026

    AD25-0814

    		 

    SevOne Network Performance Management

    6.8

    5900-AN1

    29/2/2024

    28/2/2026

    AD24-0684

    		Advanced Support/Extended Support

    SingleStore Self-Managed with IBM

    8.5.x

    5900-AON

    24/10/2024

    8/1/2026

    AD24-2294

    		 

    Sterling B2B Integrator

    6.1.X

    5725-D06

    18/9/2020

    30/4/2026

    AD25-0879

    		Extended Support

    Sterling File Gateway

    6.1.X

    5725-D07

    18/9/2020

    30/4/2026

    AD25-0879

    		Extended Support

    Sterling Transformation Extender

    10.1.x

    5724-Q23

    13/11/2020

    30/4/2026

    AD25-0880

    		Extended Support

    Tivoli Storage Management

    6.1.x

    5608-E08

    14/12/2007

    30/4/2026

    AD25-0824

    		 

    XL C/C++ para AIX

    16.1.x

    5765-J12

    14/12/2018

    30/4/2026

    AD24-0719

    		 

    XL Fortran for AIX

    16.1.x

    5725-C74

    14/12/2018

    30/4/2026

    AD24-0719

    		 

    XL Fortran for AIX

    16.1.x

    5765-J14

    14/12/2018

    30/4/2026

    AD24-0719

    		 

    Z and Cloud Modernization Stack

    2023.1.1

    5900-A8N

    4/4/2023

    30/4/2026

    AD24-0496

    		 

    Z and Cloud Modernization Stack

    2023.2.1

    5900-A8N

    16/6/2023

    30/4/2026

    AD24-0496

    		 