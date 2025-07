O IBM® CyberDefend é uma solução completa de serviços de cibersegurança que permite que as organizações protejam seus recursos digitais diante de ameaças em constante evolução. Combinamos consultoria integrada com IA com tecnologia de ponta para proteger dados, identidades, cargas de trabalho e plataformas em sua nuvem híbrida, levando a: ​

Aceleração da adoção da nuvem ​

Aumento do retorno sobre o investimento (ROI) em segurança organizacional ​

Eliminação da dívida técnica ​

Desenvolvimento de uma postura de segurança adaptável a ameaças e tecnologias em constante evolução

Transformação de seu programa de segurança em um facilitador operacional ​

O IBM CyberDefend é seu parceiro de confiança para garantir que sua empresa continue inovando sem se expor a novos riscos. A ferramenta abrange inúmeras tarefas, desde a proteção de sistemas de IA e a transformação da criptografia até IdOPS, AppSec e segurança na nuvem.