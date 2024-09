Hoje, adaptabilidade, agilidade e responsividade são atributos críticos para os negócios, e isso inclui as estruturas de TI que os apoiam. As empresas que adaptam e configuram competências essenciais com tecnologia podem aproveitar mais rapidamente novas oportunidades de mercado. Na IBM Consulting™, reunimos as melhores pessoas, métodos e ferramentas em um ecossistema de parceiros para criar um caminho específico para sua organização.