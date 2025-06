ISG classifica IBM como líder em gerenciamento de acesso e identidade

A IBM foi reconhecida como líder no gerenciamento de acesso e identidade nos Estados Unidos, no setor público dos EUA, no Reino Unido, na Austrália, no Brasil, na Alemanha, na França e na Suíça. Descubra novos insights para selecionar o fornecedor de cibersegurança que melhor atenda aos objetivos da sua organização.