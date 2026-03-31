IA da Red Hat na IBM Cloud

Acelere sua estratégia de IA e nuvem híbrida com uma plataforma segura, escalável e aberta construída pela IBM e Red Hat.
Escalável. Preparada para IA. Aberta. Flexível.
O Red Hat AI on IBM Cloud fornece uma maneira consistente e segura de criar, treinar, personalizar e implementar cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina em ambientes de nuvem híbrida. O portfólio combina inovação de código aberto com infraestrutura de nuvem de nível empresarial, ajudando as equipes de TI a reduzir a complexidade operacional e acelerar a adoção da IA. Esse portfólio foi desenvolvido para organizações que precisam de uma infraestrutura de IA confiável e de um caminho mais rápido do protótipo à produção.
Personalize modelos com seus próprios dados empresariais.
Implemente cargas de trabalho de IA em uma plataforma de nuvem híbrida consistente.
Escale o treinamento e a inferência com infraestrutura otimizada para GPU.
Aplique segurança, governança e conformidade em todos os ambientes.
Uma plataforma de IA aberta, híbrida e de nível empresarial. Três soluções.
O OpenShift AI on IBM Cloud traz o Red Hat OpenShift juntamente com MLOps integrado e ferramentas de IA generativa. Ele oferece uma plataforma consistente baseada no Kubernetes para gerenciar cargas de trabalho de IA em ambientes de nuvem híbrida.
Principais recursos:
Infraestrutura otimizada para treinamento e inferência de IA
Pipelines integrados para gerenciamento do ciclo de vida dos modelos de ponta a ponta
Opções de computação habilitadas para GPU com autoescalonamento inteligente
Segurança, conformidade e observabilidade de nível empresarial
Suporte unificado fornecido em conjunto pela IBM e Red Hat
O OpenShift AI fornece uma base confiável e segura para operações de IA e implementação em produção.
O Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) oferece um ambiente estável para executar e personalizar LLMs em locais de nuvem, data centers e edge. Inclui a família de modelos de código aberto Granite e as ferramentas do InstructLab, oferecendo às equipes um ambiente de desenvolvimento e implementação de IA pronto para uso.
Principais recursos:
O RHEL AI fornece uma base segura e previsível para cargas de trabalho de IA empresariais.
O Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud é um serviço totalmente gerenciado que permite personalizar grandes modelos de linguagem sem a necessidade de retreinamento completo. Utiliza geração de instruções sintéticas para adicionar novos comportamentos, habilidades e conhecimento de domínio, ajudando a reduzir os custos de GPU e acelerar o desenvolvimento de modelos.
Principais recursos do InstructLab :
O InstructLab oferece uma maneira mais rápida de construir modelos de IA que atendam às suas necessidades de negócios e requisitos de governança.
O Red Hat AI on IBM Cloud oferece uma base segura, consistente e escalável para migrar cargas de trabalho de IA do piloto para a produção em toda a sua nuvem híbrida.
Ferramentas simplificadas e fluxos de trabalho automatizados ajudam a reduzir o tempo de produção e simplificar a personalização de modelos.
Uma experiência operacional unificada em ambientes no local e na nuvem ajuda as equipes a implementar e gerenciar a IA de maneira mais confiável.
Os controles integrados são compatíveis com a proteção de dados, governança e requisitos regulatórios para cargas de trabalho confidenciais.
A computação, o armazenamento e a rede otimizados para GPU oferecem o desempenho necessário para treinamento e inferência em escala.
Dados de alta qualidade, modelos validados e opções robustas de implementação ajudam a melhorar a precisão do sistema e a tomada de decisão.
A infraestrutura otimizada e os métodos de personalização de modelos mais eficientes ajudam a reduzir o uso de recursos e os custos gerais.
Os controles de segurança e privacidade ajudam a atender às necessidades regulatórias.
De servidores e armazenamento à orquestração e gerenciamento do ciclo de vida dos modelos, a plataforma reduz a complexidade e é compatível com operações consistentes.