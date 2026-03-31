IA da Red Hat na IBM Cloud

O OpenShift AI on IBM Cloud traz o Red Hat OpenShift juntamente com MLOps integrado e ferramentas de IA generativa. Ele oferece uma plataforma consistente baseada no Kubernetes para gerenciar cargas de trabalho de IA em ambientes de nuvem híbrida.

Principais recursos:

Infraestrutura otimizada para treinamento e inferência de IA

Pipelines integrados para gerenciamento do ciclo de vida dos modelos de ponta a ponta

Opções de computação habilitadas para GPU com autoescalonamento inteligente

Segurança, conformidade e observabilidade de nível empresarial

Suporte unificado fornecido em conjunto pela IBM e Red Hat

O OpenShift AI fornece uma base confiável e segura para operações de IA e implementação em produção.