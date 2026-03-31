IA da Red Hat na IBM Cloud

Acelere sua estratégia de IA e nuvem híbrida com uma plataforma segura, escalável e aberta construída pela IBM e Red Hat. 

Escalável. Preparada para IA. Aberta. Flexível.

Veja as ofertas do Red Hat AI Comece a usar o InstructLab
Ilustração de quadrados e retângulos em tons de azul formando um padrão geométrico de duas camadas

Soluções preparadas para IA da Red Hat e do IBM Cloud

O Red Hat AI on IBM Cloud fornece uma maneira consistente e segura de criar, treinar, personalizar e implementar cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina em ambientes de nuvem híbrida. O portfólio combina inovação de código aberto com infraestrutura de nuvem de nível empresarial, ajudando as equipes de TI a reduzir a complexidade operacional e acelerar a adoção da IA. Esse portfólio foi desenvolvido para organizações que precisam de uma infraestrutura de IA confiável e de um caminho mais rápido do protótipo à produção.
Customização

Personalize modelos com seus próprios dados empresariais.
Cargas de trabalho de IA

Implemente cargas de trabalho de IA em uma plataforma de nuvem híbrida consistente.
Otimizada para GPU

Escale o treinamento e a inferência com infraestrutura otimizada para GPU.
Governança

Aplique segurança, governança e conformidade em todos os ambientes.

Red Hat AI oferecendo soluções no IBM Cloud

Uma plataforma de IA aberta, híbrida e de nível empresarial. Três soluções.

 Aprofunde-se em nosso resumo da solução Red Hat AI on IBM Cloud

Crie, implemente e gerencie aplicações de IA em escala

O OpenShift AI on IBM Cloud traz o Red Hat OpenShift juntamente com MLOps integrado e ferramentas de IA generativa. Ele oferece uma plataforma consistente baseada no Kubernetes para gerenciar cargas de trabalho de IA em ambientes de nuvem híbrida.

Principais recursos:

  • Infraestrutura otimizada para treinamento e inferência de IA

  • Pipelines integrados para gerenciamento do ciclo de vida dos modelos de ponta a ponta

  • Opções de computação habilitadas para GPU com autoescalonamento inteligente

  • Segurança, conformidade e observabilidade de nível empresarial

  • Suporte unificado fornecido em conjunto pela IBM e Red Hat

O OpenShift AI fornece uma base confiável e segura para operações de IA e implementação em produção.

Um sistema operacional seguro e de alto desempenho para cargas de trabalho de IA

O Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) oferece um ambiente estável para executar e personalizar LLMs em locais de nuvem, data centers e edge. Inclui a família de modelos de código aberto Granite e as ferramentas do InstructLab, oferecendo às equipes um ambiente de desenvolvimento e implementação de IA pronto para uso.

Principais recursos:

  • Segurança empresarial e gerenciamento do ciclo de vida
  • Suporte otimizado para GPUs e aceleradores de IA
  • Implementações portáteis em nuvem híbrida
  • Operações consistentes alinhadas aos processos padrão do RHEL

O RHEL AI fornece uma base segura e previsível para cargas de trabalho de IA empresariais.

Logotipos da IBM e da Red Hat

Personalize os modelos de IA empresariais com um serviço gerenciado

O Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud é um serviço totalmente gerenciado que permite personalizar grandes modelos de linguagem sem a necessidade de retreinamento completo. Utiliza geração de instruções sintéticas para adicionar novos comportamentos, habilidades e conhecimento de domínio, ajudando a reduzir os custos de GPU e acelerar o desenvolvimento de modelos.

Principais recursos do InstructLab :

  • Personalização de modelos com dados empresariais
  • Requisitos de infraestrutura menores do que o ajuste fino tradicional
  • Ambiente IBM Cloud seguro para proteção de dados
  • Fluxos de trabalho padronizados entre equipes

O InstructLab oferece uma maneira mais rápida de construir modelos de IA que atendam às suas necessidades de negócios e requisitos de governança.

Por que o Red Hat AI on IBM Cloud

O Red Hat AI on IBM Cloud oferece uma base segura, consistente e escalável para migrar cargas de trabalho de IA do piloto para a produção em toda a sua nuvem híbrida.
Adoção acelerada da IA

Ferramentas simplificadas e fluxos de trabalho automatizados ajudam a reduzir o tempo de produção e simplificar a personalização de modelos.

 Consistência de nuvem híbrida

Uma experiência operacional unificada em ambientes no local e na nuvem ajuda as equipes a implementar e gerenciar a IA de maneira mais confiável.

 Segurança e conformidade empresariais

Os controles integrados são compatíveis com a proteção de dados, governança e requisitos regulatórios para cargas de trabalho confidenciais.

 Infraestrutura de IA escalável

A computação, o armazenamento e a rede otimizados para GPU oferecem o desempenho necessário para treinamento e inferência em escala.

 IA confiável e precisa

Dados de alta qualidade, modelos validados e opções robustas de implementação ajudam a melhorar a precisão do sistema e a tomada de decisão.

 Menor custo operacional

A infraestrutura otimizada e os métodos de personalização de modelos mais eficientes ajudam a reduzir o uso de recursos e os custos gerais.

 Construído para proteção

Os controles de segurança e privacidade ajudam a atender às necessidades regulatórias.

 Plataforma de IA de ponta a ponta

De servidores e armazenamento à orquestração e gerenciamento do ciclo de vida dos modelos, a plataforma reduz a complexidade e é compatível com operações consistentes.

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