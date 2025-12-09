IA empresarial no IBM® Power

O momento de escalar a IA é agora

As empresas estão enfrentando obstáculos reais quando se trata de escalar a IA de forma abrangente, como complexidade de dados e integração, escassez das habilidades necessárias, riscos de segurança e conformidade, entre outros. As ofertas de IA do IBM Power e o IBM Spyre Accelerator for Power* removem essas barreiras por meio da otimização full stack. O resultado? O IBM Power oferece uma plataforma acelerada, flexível e segura, projetada para cargas de trabalho de IA corporativa.

Implemente a IA em minutos   

Implemente serviços de IA com um clique a partir do catálogo da IBM1 e migre-os entre o Power local e o Power Virtual Server2 com o IBM Spyre Accelerator for Power.
Aumente a produtividade entre as equipes

Melhore a inferência na origem dos dados e implemente a automação que ajuda os funcionários a focar em trabalhos de maior valor
Libere valor dos dados empresariais

Integre com o IBM watsonx.data, Red Hat OpenShift AI, Red Hat AI Inference Server e frameworks abertos para acelerar a inferência em grandes conjuntos de dados.*
Segurança e conformidade integradas

Segurança e conformidade incorporadas diretamente à plataforma para criar uma base confiável para escalar IA.

Recursos  
 

Serviços de IA criados previamente

Escolha entre soluções prontas para uso que são implementadas com um clique para simplificar a configuração e acelerar cargas de trabalho com o IBM Spyre Accelerator for Power.
Plataforma de inferência otimizada

Execute modelos tradicionais e de IA generativa em servidores Power com Spyre, watsonx.data, OpenShift AI e Red Hat AI Inference Server otimizados para cargas de trabalho corporativas.
Infraestrutura acelerada

Aproveite a aceleração dentro e fora do chip, além de infraestrutura de categoria corporativa otimizada para cargas de trabalho de IA tradicional e generativa.
Integração ágil

Incorpore IA diretamente em bases de conhecimento corporativas. Mais de 8 milhões de embeddings de documentos por hora para integração de bases de conhecimento usando o Spyre Accelerator for Power, com tamanhos de lote e de prompt de 128.3

Casos de uso

Operações de TI

Preveja problemas de TI, detecte e corrija incidentes e faça previsões e planejamento de capacidade.
Setor de saúde

Analise imagens médicas e automatize a correspondência de sinistros e EHR (registros eletrônicos de saúde) com assistentes digitais.
Bancos

Detecte fraudes, habilite prevenção à lavagem de dinheiro e acelere processos de risco e subscrição.
Seguros

Gerencie sinistros, previna fraudes, otimize a subscrição e dê suporte às interações com clientes.

Servidores do Power

Visão frontal de um servidor IBM Power E1180
IBM Power E1180

O IBM Power E1180 é um servidor de alto nível criado para a era da IA, oferecendo operações autônomas, resiliência cibernética e flexibilidade de nuvem híbrida.
Visão frontal de um servidor IBM Power E1150
IBM Power E1150

O IBM Power E1150 é um servidor de rack de 4U, criado para cargas de trabalho com computação intensiva de dados, oferecendo até 120 núcleos do processador Power11 e 16 TB de memória DDR5.
Visão frontal de um servidor IBM Power S1124
IBM Power S1124

O IBM Power S1124, um servidor em rack de 4U, oferece escalabilidade, desempenho e segurança aprimorados, além de fornecer confiabilidade e agilidade para cargas de trabalho de missão crítica.
Visão frontal de um servidor IBM Power S1022
IBM Power S1122

O IBM Power S1122, servidor de rack 2U, amplia as cargas de trabalho de missão crítica na nuvem híbrida com maior flexibilidade, escalabilidade e confiabilidade.
Ilustração gráfica do IBM Power Virtual Server
Servidor virtual IBM Power

Este servidor virtual seguro oferece experiência uniforme, com modernização no seu ritmo e ponto de preço, on-premises e off-premises.

Histórias de clientes
Logotipo da SiPH
SiPH

Saiba como um hospital utilizou IA e tecnologia IBM para otimizar diagnósticos de câncer, melhorando a velocidade, a precisão e o foco em casos de alto risco.

Logotipo da M.R. Williams
M.R. Williams

Saiba como um distribuidor familiar se recuperou rapidamente de um ataque de ransomware usando IBM i e Power, restaurou operações críticas e impulsionou a modernização com ferramentas de IA generativa.

Logotipo da Geis
Hans Geis

Saiba como um provedor de logística utilizou IA no IBM i e no Power para reduzir o tempo de processamento de pedidos em 80% e acelerar o manuseio em cinco vezes — aumentando a precisão e a resposta ao cliente.

Dê o próximo passo

Agende uma reunião de 30 minutos, sem custo e sem risco, com um especialista em IBM Power.
Notas de rodapé

*As declarações da IBM sobre seus planos, direções e intenções estão sujeitas a alteração ou retirada sem aviso prévio, a critério exclusivo da IBM. As informações sobre possíveis produtos futuros têm o objetivo de apresentar nossa direção geral de produtos e não devem ser usadas como base para uma decisão de compra. As informações mencionadas sobre possíveis produtos futuros não constituem um compromisso, promessa ou obrigação legal de entregar qualquer material, código ou funcionalidade. Informações sobre possíveis produtos futuros podem não ser incorporadas a nenhum contrato. O desenvolvimento, lançamento e cronograma de quaisquer recursos ou funcionalidades futuras descritas para nossos produtos permanecem a nosso exclusivo critério.

1. O serviço de IA do catálogo com suporte da IBM é entregue como um ou um conjunto de contêineres que podem ser implementados com um único comando de implementação. A interface fornecida para o catálogo executa esses comandos no backend com um único clique dentro da página da interface do respectivo serviço de IA.

2. Configuração única habilitada por APIs de padrão do setor expostas para desacoplar os serviços na camada superior e o serviço de inferência de suporte para todos os serviços de IA que fazem parte do catálogo com suporte da IBM. Qualquer serviço que exija recursos de inferência de IA pode conectar serviços de inferência que forneçam endpoints de inferência compatíveis com a API OpenAI ou com a API watsonx.ai(endpoint Spyre, RH AI Inferencing Server, IBM Cloud, OpenAI, Azure, AWS, GCP...). Os serviços podem ser executados tanto no IBM Power quanto no IBM Power Virtual Server.

3. Baseado em testes internos executando conjunto de dados de um milhão de unidades com tamanho de prompt de 128, tamanho de lote de 128 usando contêiner de um cartão. Resultados individuais podem variar com base no tamanho da carga de trabalho, uso de subsistemas de armazenamento e outras condições.