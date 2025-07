O IBM® Power® E1180 é um servidor de rack completo, desenvolvido para as maiores e mais complexas cargas de trabalho de missão crítica, aproveitando até 256 núcleos Power11 e 64 TB de memória DDR5. Ele oferece disponibilidade contínua, resiliência cibernética avançada e aceleração de IA de nível empresarial. A escalabilidade do E1180 ajuda a simplificar as operações e a gerenciar com confiança as crescentes demandas por dados.