O IBM® Power® E1150 é um servidor 4U desenvolvido para cargas de trabalho com computação intensiva de dados em empresas de médio a grande porte. Com até 120 núcleos IBM Power11 e 16 TB de memória DDR5, aceita várias cargas de trabalho de missão crítica em ambientes híbridos. Seu design compacto ajuda a reduzir custos, simplificar as operações e escalar as cargas de trabalho sem superprovisionamento, o que o torna ideal para organizações que estão modernizando a infraestrutura e se concentrando também no ROI e na agilidade.