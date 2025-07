O IBM® Power® S1122 é um servidor de rack de 2U denso, concebido para empresas de pequeno e médio portes, filiais remotas e ambientes com restrições de espaço. Com até 60 núcleos do IBM Power11 e 4 TB de memória, ele roda o IBM® AIX®, IBM i and Linux®.

Criado para proporcionar economia, flexibilidade e gerenciamento simplificado, o servidor Power S1122 ajuda as organizações a executar cargas de trabalho mistas, escalar facilmente e modernizar a infraestrutura sem necessidade de fazer uma reformulação complexa da plataforma.