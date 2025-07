O IBM® Power® S1124 é um servidor de 4U projetado para empresas e data centers regionais que precisam de forte computação, memória e flexibilidade de nuvem híbrida. Com suporte para até 60 núcleos do IBM Power11 e 8 TB de memória, o servidor Power S1124 pode executar o IBM® AIX®, IBM i or Linux® para uma variedade de cargas de trabalho.

Garanta a continuidade dos negócios, escalabilidade descomplicada, eficiência operacional e gerenciamento moderno de cargas de trabalho, tudo isso sem aumentar a complexidade da TI.