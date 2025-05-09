Para lidar com o aumento da demanda por energia e com a pressão por redução de custos, os data centers precisam ir além do foco tradicional nas métricas de tempo de atividade e adotar um modelo de excelência operacional constante, viabilizado pelo gerenciamento inteligente e integrado dos ativos. O IBM Maximo permite que as organizações digitalizem todo o ciclo de vida dos ativos do data center, apresentando insights impulsionados por IA, manutenção proativa e visibilidade em tempo real sobre toda a infraestrutura crítica para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais.

Da otimização da eficiência energética à viabilização do tão esperado objetivo da manutenção baseada em condição, o Maximo ajuda a prolongar a vida útil dos ativos críticos das instalações. Ele transforma a complexidade operacional em controle para você escalar com confiança, reduzir os custos e automatizar o desempenho sustentável.