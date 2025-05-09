Assuma o controle de sua infraestrutura física com insights em tempo real e estratégias de ativos com IA
Para lidar com o aumento da demanda por energia e com a pressão por redução de custos, os data centers precisam ir além do foco tradicional nas métricas de tempo de atividade e adotar um modelo de excelência operacional constante, viabilizado pelo gerenciamento inteligente e integrado dos ativos. O IBM Maximo permite que as organizações digitalizem todo o ciclo de vida dos ativos do data center, apresentando insights impulsionados por IA, manutenção proativa e visibilidade em tempo real sobre toda a infraestrutura crítica para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais.
Da otimização da eficiência energética à viabilização do tão esperado objetivo da manutenção baseada em condição, o Maximo ajuda a prolongar a vida útil dos ativos críticos das instalações. Ele transforma a complexidade operacional em controle para você escalar com confiança, reduzir os custos e automatizar o desempenho sustentável.
Amplie a vida útil dos ativos com insights orientados por IA para otimizar a manutenção e reduzir o desgaste, mantendo a infraestrutura crítica funcionando por mais tempo e com mais eficiência.
Monitore e otimize o uso de energia e dos ativos por meio de monitoramento inteligente, dashboards prontos e análise de dados para reduzir a pegada de carbono e automatizar os relatórios de ESG.
Utilize insights em tempo real e manutenção baseada em condições para avaliar a integridade dos ativos físicos, possibilitando decisões mais inteligentes e reduzindo o tempo de inatividade não planejado em sua infraestrutura crítica.
Com as operações habilitadas por IA e acesso móvel, automatize as tarefas e simplifique os fluxos de trabalho, ajudando as equipes a trabalhar com mais inteligência e rapidez.
Simplifique e melhore as operações do seu data center de forma contínua
Seja encontrando problemas, eliminando problemas de conformidade ou otimizando seu próximo upgrade, o Maximo permite que as equipes de técnicos de data center atuem de maneira mais rápida, reduzam o tempo de inatividade e promovam a excelência operacional. Tudo isso em uma experiência unificada.
Seja para conversas em linguagem natural com seus dados ou insights inteligentes, o gerenciamento de ativos empresariais do Maximo, desenvolvido com o IBM® Watsonx, aplica o serviço da IA aos seus fluxos de trabalho operacionais e de manutenção para simplificar o gerenciamento das ordens de serviço.
Otimize o tempo de atividade e a eficiência dos ativos
O Maximo ajuda a garantir o tempo de atividade e a eficiência dos ativos do data center físico (servidores, aquecimento, resfriamento e energia) por meio do monitoramento em tempo real e dashboards de integridade dos ativos com insights orientados por IA. O Maximo amplia a vida útil dos ativos, reduz os custos e ajuda nas metas de sustentabilidade com análise de dados avançada, automação e visibilidade sobre toda a empresa, possibilitando que as organizações migrem para a manutenção baseada em condições para otimizar o uso de recursos e reduzir o tempo de inatividade.
Planeje investimentos estratégicos em ativos
Planeje e priorize estrategicamente os investimentos em data center com insights orientados por IA, modelagem de cenários e análise de custos do ciclo de vida. O Maximo viabiliza a alocação de capital mais inteligente alinhada às metas de negócios, às necessidades de conformidade e às metas de sustentabilidade. Integrado com o ERP, a IOT e o IBM® Apptio, respalda decisões baseadas em dados que aumentam a vida útil dos ativos e reduzem o custo total de propriedade.
Gerencie as instalações com inteligência e precisão
Tenha visibilidade em tempo real sobre a operação das instalações com insights baseados em IA e IoT. Otimize o espaço e os leasings, o gasto de energia e o uso dos ativos, garantindo tempo de atividade e conformidade. O Maximo viabiliza o planejamento inteligente dos espaços, o gerenciamento simplificado de leasings e fluxos de trabalho automáticos, ajudando os data centers a operar com eficiência, escalar com rapidez e atingir metas de sustentabilidade com uma solução unificada baseada em ciclo de vida.
Compare o desempenho energético e ambiental
Analise e compare o consumo e o custo da energia no nível do portfólio e identifique os valores discrepantes e as oportunidades de economia. Calcule as emissões de GEE, cumpra as exigências de transparência climática e gere insights que orientem ações para redução de emissões.
Veja como os recursos da IBM podem proporcionar ferramentas de automação e gestão de ativos de data center em todos os setores.
Proteja as operações financeiras 24 horas por dia e 7 dias por semana com atividade contínua, por meio de manutenção proativa e do monitoramento em tempo real. O Maximo ajuda na conformidade mantendo registros centralizados e auditáveis sobre o desempenho dos ativos e os resultados das inspeções. Ele otimiza os ciclos de vida dos ativos, reduzindo os custos e aumentando a longevidade. O monitoramento avançado de energia ajuda a atingir as metas de ESG, enquanto o gerenciamento integrado da TI e das instalações permite respostas mais rápidas e maior agilidade, resiliência e responsabilidade em toda a infraestrutura bancária.
O IBM Maximo ajuda os data centers do governo a aumentar a eficiência, reduzir custos e a lidar com restrições de conformidade. Ele centraliza a gestão de ativos e possibilita a manutenção proativa para minimizar o downtime e simplificar as operações. Essa abordagem leva a um planejamento baseado em dados, melhor segurança, conformidade regulatória e maior vida útil dos ativos. Em última análise, garante a prestação de serviços públicos confiáveis.
No setor de telecomunicações, os data centers são infraestruturas de missão crítica que devem operar com o máximo de tempo de atividade e eficiência. Com o crescimento explosivo da IA, as empresas de telecomunicações estão preparadas para um grande salto de desempenho e de custos. O IBM Maximo prepara os prestadores de serviços de telecomunicações para gerenciarem de maneira proativa sua infraestrutura física de data center com insights orientados por IA, manutenção proativa e monitoramento em tempo real que geram eficiências operacionais e energéticas. Com a centralização das operações e automatização dos fluxos de trabalho, o Maximo ajuda a reduzir as interrupções não planejadas, otimizar o uso da energia e ampliar a vida útil dos ativos, garantindo a prestação de serviços confiável e viabilizando o rápido crescimento da demanda da rede.
O setor de serviços de computação exige data centers com tempo de atividade máximo, integração sem dificuldades entre TI e TO, ciclos de vida rápidos dos ativos e altos padrões de segurança. O IBM Maximo oferece manutenção proativa para ativos críticos de energia, refrigeração e TI, reduzindo drasticamente o downtime. Constitui uma plataforma unificada para a gestão de ativos, otimizando a densidade e implementações rápidas. O Maximo garante também a conformidade e trilhas de auditoria robustas para a segurança dos dados, auxiliando na prestação de serviços eficientes de alto desempenho e em conformidade.
Comece consultando um especialista da IBM para ver como o Maximo for Data Centers pode ajudar sua organização.