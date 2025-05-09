Maximo para data centers

Assuma o controle de sua infraestrutura física com insights em tempo real e estratégias de ativos com IA

Agende uma demonstração em tempo real Assista ao vídeo de demonstração
Ilustração da ponte suspensa sendo inspecionada visualmente por drones

Fortaleça os data centers com insights inteligentes sobre os ativos

Para lidar com o aumento da demanda por energia e com a pressão por redução de custos, os data centers precisam ir além do foco tradicional nas métricas de tempo de atividade e adotar um modelo de excelência operacional constante, viabilizado pelo gerenciamento inteligente e integrado dos ativos. O IBM Maximo permite que as organizações digitalizem todo o ciclo de vida dos ativos do data center, apresentando insights impulsionados por IA, manutenção proativa e visibilidade em tempo real sobre toda a infraestrutura crítica para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais.

Da otimização da eficiência energética à viabilização do tão esperado objetivo da manutenção baseada em condição, o Maximo ajuda a prolongar a vida útil dos ativos críticos das instalações. Ele transforma a complexidade operacional em controle para você escalar com confiança, reduzir os custos e automatizar o desempenho sustentável.

 Explore o tour do produto Maximo
Maximize o ROI dos ativos

Amplie a vida útil dos ativos com insights orientados por IA para otimizar a manutenção e reduzir o desgaste, mantendo a infraestrutura crítica funcionando por mais tempo e com mais eficiência.
Custos de energia mais baixos

Monitore e otimize o uso de energia e dos ativos por meio de monitoramento inteligente, dashboards prontos e análise de dados para reduzir a pegada de carbono e automatizar os relatórios de ESG. 
Reduza o downtime com insights

Utilize insights em tempo real e manutenção baseada em condições para avaliar a integridade dos ativos físicos, possibilitando decisões mais inteligentes e reduzindo o tempo de inatividade não planejado em sua infraestrutura crítica. 
Eficiência dos técnicos

Com as operações habilitadas por IA e acesso móvel, automatize as tarefas e simplifique os fluxos de trabalho, ajudando as equipes a trabalhar com mais inteligência e rapidez.

O que você pode fazer

Gestão de ativos Gestão de desempenho de ativos Planejamento de investimentos em ativos Gerenciamento de instalações Insights sobre energia e meio ambiente

Setores

Veja como os recursos da IBM podem proporcionar ferramentas de automação e gestão de ativos de data center em todos os setores.
Detalhe de um prédio antigo com a palavra “bank” escrita na fachada
Bancos, seguros, serviços financeiros

Proteja as operações financeiras 24 horas por dia e 7 dias por semana com atividade contínua, por meio de manutenção proativa e do monitoramento em tempo real. O Maximo ajuda na conformidade mantendo registros centralizados e auditáveis sobre o desempenho dos ativos e os resultados das inspeções. Ele otimiza os ciclos de vida dos ativos, reduzindo os custos e aumentando a longevidade. O monitoramento avançado de energia ajuda a atingir as metas de ESG, enquanto o gerenciamento integrado da TI e das instalações permite respostas mais rápidas e maior agilidade, resiliência e responsabilidade em toda a infraestrutura bancária.
Vista externa do prédio da Suprema Corte dos Estados Unidos em Washington, DC
Governo

O IBM Maximo ajuda os data centers do governo a aumentar a eficiência, reduzir custos e a lidar com restrições de conformidade. Ele centraliza a gestão de ativos e possibilita a manutenção proativa para minimizar o downtime e simplificar as operações. Essa abordagem leva a um planejamento baseado em dados, melhor segurança, conformidade regulatória e maior vida útil dos ativos. Em última análise, garante a prestação de serviços públicos confiáveis.
Torre de telecomunicações com transmissores 4G e 5G
Telecomunicações

No setor de telecomunicações, os data centers são infraestruturas de missão crítica que devem operar com o máximo de tempo de atividade e eficiência. Com o crescimento explosivo da IA, as empresas de telecomunicações estão preparadas para um grande salto de desempenho e de custos. O IBM Maximo prepara os prestadores de serviços de telecomunicações para gerenciarem de maneira proativa sua infraestrutura física de data center com insights orientados por IA, manutenção proativa e monitoramento em tempo real que geram eficiências operacionais e energéticas. Com a centralização das operações e automatização dos fluxos de trabalho, o Maximo ajuda a reduzir as interrupções não planejadas, otimizar o uso da energia e ampliar a vida útil dos ativos, garantindo a prestação de serviços confiável e viabilizando o rápido crescimento da demanda da rede.
Data center com conexões azuis abstratas
Serviços de informática

O setor de serviços de computação exige data centers com tempo de atividade máximo, integração sem dificuldades entre TI e TO, ciclos de vida rápidos dos ativos e altos padrões de segurança. O IBM Maximo oferece manutenção proativa para ativos críticos de energia, refrigeração e TI, reduzindo drasticamente o downtime. Constitui uma plataforma unificada para a gestão de ativos, otimizando a densidade e implementações rápidas. O Maximo garante também a conformidade e trilhas de auditoria robustas para a segurança dos dados, auxiliando na prestação de serviços eficientes de alto desempenho e em conformidade.

Ofertas relacionadas

Ponte suspensa vista de um cabo principal, mostrando a estrada e os veículos abaixo, com um grande corpo de água, terra distante e um céu nublado ao fundo
IBM Turbonomic
O IBM® Turbonomic sempre otimiza os recursos das aplicações em tempo real utilizando insights analíticos. O Turbonomic automatiza a alocação de recursos para garantir o desempenho, reduzir os custos e maximizar a eficiência da infraestrutura.
Ilustração de um computador, documentos e recursos no estilo de preenchimento de linhas
IBM® Maximo IT
Solução integrada de gestão de ativos de TI (ITAM) e gerenciamento de serviços de TI (ITSM) que atua como ponto único para suporte ao usuário, tratamento de incidentes, visibilidade de ativos de TI e tecnologia operacional (TO) e supervisão de alterações de TI.
ilustração mostrando uma rede cercada por elementos: documentos, demonstrações e dispositivos
IBM Instana
Com o IBM® Instana, encontre e corrija os problemas de TI rapidamente por meio de observabilidade automática full stack para suas aplicações e sistemas com tecnologia de IA.
Dê o próximo passo

Comece consultando um especialista da IBM para ver como o Maximo for Data Centers pode ajudar sua organização. 

 Faça o tour do produto Agende uma demonstração em tempo real