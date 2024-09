O Instana é compatível com o Amazon EKS Anywhere (o link reside fora do ibm.com), uma nova opção de complemento e implementação da AWS que permite que os clientes criem clusters do Kubernetes em sua própria infraestrutura local. O Instana fornece a mesma automação, contexto e ação inteligente aos clientes para monitorar seus clusters do Amazon EKS no local.

A observabilidade empresarial para o Amazon EKS inclui vários benefícios:

Consistência da nuvem híbrida : você tem cargas de trabalho do Kubernetes no Amazon EKS. Agora, você precisa operar clusters do Kubernetes no local. A consistência operacional entre o Amazon EKS Anywhere e o Amazon EKS pode ajudar a padronizar suas operações do Kubernetes com base em um conjunto de ferramentas unificado. O Instana pode monitorar seus clusters do Kubernetes em ambientes tanto na nuvem quanto locais.

: você tem cargas de trabalho do Kubernetes no Amazon EKS. Agora, você precisa operar clusters do Kubernetes no local. A consistência operacional entre o Amazon EKS Anywhere e o Amazon EKS pode ajudar a padronizar suas operações do Kubernetes com base em um conjunto de ferramentas unificado. O Instana pode monitorar seus clusters do Kubernetes em ambientes tanto na nuvem quanto locais. Ambiente desconectado: talvez seja necessário proteger seus aplicativos em ambientes desconectados. Talvez você esteja usando aplicativos em áreas sem acesso à Internet. Agora você pode implementar e operar clusters altamente disponíveis com a mesma distribuição do Kubernetes que alimenta o Amazon EKS no AWS.

talvez seja necessário proteger seus aplicativos em ambientes desconectados. Talvez você esteja usando aplicativos em áreas sem acesso à Internet. Agora você pode implementar e operar clusters altamente disponíveis com a mesma distribuição do Kubernetes que alimenta o Amazon EKS no AWS. Modernização de aplicativos: modernize seus aplicativos locais sem manter manualmente Kubernetes upstream e correções de segurança, para que você possa se concentrar em seus negócios principais.

modernize seus aplicativos locais sem manter manualmente Kubernetes upstream e correções de segurança, para que você possa se concentrar em seus negócios principais. Soberania de dados: traga a distribuição do Kubernets e as ferramentas do Amazon EKS quando seus dados precisarem estar no local.

O monitoramento automático de microsserviços do Instana inclui visibilidade full stack: