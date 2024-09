O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é uma oferta de Kubernetes como serviço (KaaS) da Amazon no mercado. O Amazon EKS disponibiliza um plano de controle do Kubernetes (K8s) totalmente gerenciado em várias zonas de disponibilidade, permitindo que o usuário configure os nós do trabalhador do Amazon EC2 por meio de grupos de ajuste automático de escala para manipulação da carga de trabalho. Para ajudar a otimizar o desempenho dos aplicativos do Amazon EKS e automatizar fluxos de trabalho de gerenciamento de desempenho, a observabilidade automática do Amazon do Instana vai além das métricas simples para oferecer recursos abrangentes de monitoramento de nuvem, Kubernetes, infraestrutura, aplicativos e serviços:

Descoberta de nós do Kubernetes e serviços implementados

Instrumentação automática de código e rastreio para Java, Node, .NET e mais

Mapeamento automático de aplicativos, contêineres e clusters Kubernetes

Rastreio de todas as solicitações de ponta a ponta em todos os sistemas e serviços

Monitoramento do funcionamento de aplicativos, serviços, infraestrutura, Kubernetes e nuvem

A observabilidade abrangente de aplicativos e o monitoramento de desempenho dentro dos ambientes do Amazon EKS exigem visibilidade de desempenho para os hosts virtuais, execução de pods, contêineres e orquestração, e quaisquer aplicativos e serviços implementados no cluster.

O monitoramento automatizado de aplicativos do Instana é a maneira mais rápida e fácil de monitorar o Amazon EKS em toda a stack para entregar insights abrangentes sobre os aplicativos. O agente do Instana descobre automaticamente todas as instâncias do Kubernetes, tecnologias de serviço implementadas, implementa os sensores de monitoramento necessários e começa a rastrear aplicativos e solicitações. Além disso, o Instana determina automaticamente o funcionamento do cluster do Amazon EKS.