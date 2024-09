Docker é um sistema de gerenciamento de contêiner de software de código aberto.O abrangente Docker Monitoring da Instana vai além de métricas simples de contêiner com descoberta automática, implementação, configuração, determinação do funcionamento e monitoramento de desempenho em vários níveis:

Todo e qualquer contêiner do Docker

identificação das tecnologias que operam em cada contêiner do Docker

Mapeamento e monitoramento de aplicativos executados em todo o sistema

O Docker fornece uma camada de abstração e automação que permite que vários contêineres independentes com recursos de sistema individuais empacotados neles sejam executados em um único sistema operacional. O Docker se baseia no kernel do Linux para fornecer esse tipo de isolamento de recursos, usando vários recursos do kernel para obter uma virtualização leve de contêineres. Atualmente, é o padrão não oficial para esse tipo de tecnologia. Monitorar o ambiente do Docker e os aplicativos executados nesses contêineres exige a capacidade de entender como diferentes componentes de aplicativos são executados no ambiente do Docker.

O gerenciamento de um aplicativo baseado em Docker exige visibilidade do desempenho no nível do host, do contêiner, do componente e do código. A Instana oferece a maneira mais rápida e fácil de descobrir e monitorar aplicativos do Docker. Após uma instalação rápida do agente Instana no host virtual ou físico. O agente descobre automaticamente todos os contêineres e componentes de software em execução no ambiente, implementa todos os sensores de monitoramento apropriados (por exemplo, Docker, Java, MongoDB etc.) e começa a rastrear as solicitações do aplicativo. Determinando automaticamente o funcionamento dos aplicativos e dos componentes do aplicativo.