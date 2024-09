O Apache ActiveMQ é um servidor de intermediação de mensagens de código aberto desenvolvido em Java. Ele viabiliza a manipulação escalável e de alto desempenho de mensagens em vários protocolos, entre eles JMS, REST, OpenWire, STOMP e MQTT. O ActiveMQ garante a comunicação de mensagens sem problemas por meio do armazenamento em cluster e memória virtual, cache e persistência de registros. É útil em ambientes de barramento de serviço corporativo e pode utilizar o Apache Zookeeper para replicação verdadeira. O monitoramento do ActiveMQ do Instana inclui visibilidade de filas de mensagens, configuração da plataforma, conexões e desempenho no nível do aplicativo.

Quando implementado em um ambiente que contém o ActiveMQ, o agente do Instana detecta automaticamente que o ActiveMQ está presente e implementa o sensor de monitoramento do ActiveMQ para começar a monitorar sua intermediação de mensagens, garantindo o funcionamento e a interação adequada de todos os componentes do ambiente com outros sistemas.