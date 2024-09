O Kubernetes (o link externo a ibm.com) é uma plataforma de código aberto que se concentra na automação do gerenciamento de contêineres de forma flexível e dinâmica. Suas várias partes se baseiam umas nas outras para orquestrar todo um ambiente de microsserviços. O Kubernetes agrupa contêineres executados na mesma máquina host em pods e atribui etiquetas de pares de valores-chave para identificá-los e classificá-los. Em seguida, os pods são executados em solicitações de serviço de usuários humanos ou outros componentes do ambiente que atuam como clientes. Os controladores internos correspondem constantemente ao estado real do sistema com o estado desejado exigido na configuração e, posteriormente, clonam, distribuem e executam pods para produzir o estado desejado. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do Kubernetes (o link externo a ibm.com).

Quando implementado no ambiente do cliente, o Instana mapeará automaticamente toda a infraestrutura e identificará como as diferentes tecnologias estão interagindo entre si, com seu modelo de back-end de gráficos dinâmicos.

Saiba mais: Kubernetes vs Docker (link externo a ibm.com)