Os microsserviços permitem que as empresas se afastem do monitoramento monolítico tradicional de aplicações, resolvendo muitos problemas associados à entrega de software e ao monitoramento de desempenho de aplicações (APM). A execução de microsserviços em arquiteturas nativas da nuvem baseadas em ferramentas de código aberto, como o Kubernetes, ou contêineres, como o Docker, também introduz um novo nível de complexidade nos ambientes de ecossistemas de aplicações. Quando se trata de monitorar efetivamente a funcionalidade e gerenciar a qualidade do serviço em várias linguagens de programação, as estratégias tradicionais de sistemas de monitoramento simplesmente não são suficientes em um mundo de microsserviços.

O IBM Instana proporciona uma solução de monitoramento com observabilidade completa em todo o seu ambiente de microsserviços. Tudo é automatizado, incluindo a Application Discovery, implementação de agentes e configuração de monitoramento em toda a stack de tecnologia da arquitetura de microsserviços. O Instana também reduz os esforços de solução de problemas, ao eliminar o ruído e identificar o evento desencadeante e a causa provável de cada incidente.