Modernização Java com IBM Bob

Modernize aplicações Java com fluxos de trabalho de IA governados
As equipes de Java corporativo precisam modernizar com mais rapidez e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade em sistemas complexos e interconectados. O Pacote IBM Bob Premium for Java Modernization ajuda as equipes a coordenar upgrades do Java, modernização da interface do usuário, migração de plataforma do Liberty, análise de dependências, validação e correção de vulnerabilidades de segurança em grandes ambientes Java.
Desenvolvido com base na plataforma de desenvolvimento centrada em IA do IBM Bob, o Pacote IBM Bob Premium for Java orienta as equipes desde a avaliação das aplicações e o planejamento de alterações até as atualizações de código, os testes, a documentação e a governança em repositórios e pipelines de entrega.
Migração de versão do Java SE
Modernize versões do Java em todo o seu portfólio de aplicações, do Java 8 ou anterior até o Java 25, com fluxos de trabalho de atualização guiados. O Bob ajuda as equipes a analisar dependências, identificar problemas de compatibilidade, coordenar atualizações de código e configuração e validar mudanças em diversos ambientes Java, incluindo Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus e outros.
Modernização da interface do usuário
Transforme frameworks de interface do usuário Java legados, como JSF e Struts, em experiências modernas com React, Angular ou Vue por meio de fluxos de trabalho estruturados, preservando a lógica de negócios e o comportamento em diversas arquiteturas, incluindo Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus e outras.
Migre para o Liberty
Migre aplicações Java empresariais mais antigas de Java EE para Jakarta EE no Liberty, o moderno tempo de execução nativo em nuvem da IBM. O Bob usa fluxos de trabalho assistidos por IA e planos de migração automatizados determinísticos fornecidos pelo IBM Application Modernization Accelerator para modernizar configurações, validar implementações e reduzir a complexidade operacional.
Teste unitário de Java
Gere e atualize testes unitários de Java para classes modificadas como parte de um fluxo de trabalho de modernização de ciclo fechado. O Bob ajuda as equipes a melhorar a cobertura de testes, executar ciclos de compilação, teste, diagnóstico e correção e validar mudanças de forma iterativa, para que a modernização de Java avance com mais qualidade, confiança e menor risco de regressão
Reduza o esforço necessário para atualizar aplicações Java combinando análise de dependências, verificações de compatibilidade, atualizações de código e validação em um fluxo de trabalho guiado.
Aplique mudanças em incrementos pequenos e verificáveis, com checkpoints de validação, aprovações e etapas rastreáveis de modernização que ajudam a proteger a estabilidade da produção.
Modernize frameworks, tempos de execução e camadas de interface do usuário, ajudando as equipes a manter o comportamento da aplicação e regras de negócios críticas em ambientes Java complexos.
Incorpore verificações de CVE, documentação, resultados prontos para PR e fluxos de trabalho de aprovação para que a modernização Java permaneça auditável, segura e pronta para produção.
Pacote IBM Bob Premium for Java Modernization
Comece a usar o Pacote IBM Bob Premium for Java Modernization para acelerar a modernização com orientação, automação e governança baseadas em IA, projetadas para a complexidade dos ambientes IBM Java.
Modernize aplicações complexas de mainframe com profunda expertise na plataforma, fluxos de trabalho agênticos e inteligência de nível empresarial para planejar, executar, validar e governar o desenvolvimento em todo o SDLC.
Modernize aplicações IBM i com confiança usando profunda expertise na plataforma, contexto específico do IBM i, ferramentas de modernização e inteligência alinhada à empresa, criados para fluxos de trabalho de RPG, COBOL, CL, SQL, DDS e QSYS.