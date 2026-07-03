Modernização Java com IBM Bob

Modernize aplicações Java com fluxos de trabalho de IA governados

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Ilustração isométrica do agente de programação IBM Bob

Modernização guiada de Java

As equipes de Java corporativo precisam modernizar com mais rapidez e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade em sistemas complexos e interconectados. O Pacote IBM Bob Premium for Java Modernization ajuda as equipes a coordenar upgrades do Java, modernização da interface do usuário, migração de plataforma do Liberty, análise de dependências, validação e correção de vulnerabilidades de segurança em grandes ambientes Java. 

 Desenvolvido com base na plataforma de desenvolvimento centrada em IA do IBM Bob, o Pacote IBM Bob Premium for Java orienta as equipes desde a avaliação das aplicações e o planejamento de alterações até as atualizações de código, os testes, a documentação e a governança em repositórios e pipelines de entrega.

Pessoa apontando para o código em dois monitores enquanto outra pessoa observa

O que você pode fazer

Captura de tela do IBM Bob da atualização do Java

Migração de versão do Java SE

Modernize versões do Java em todo o seu portfólio de aplicações, do Java 8 ou anterior até o Java 25, com fluxos de trabalho de atualização guiados. O Bob ajuda as equipes a analisar dependências, identificar problemas de compatibilidade, coordenar atualizações de código e configuração e validar mudanças em diversos ambientes Java, incluindo Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus e outros.

Modernização da interface do usuário

Transforme frameworks de interface do usuário Java legados, como JSF e Struts, em experiências modernas com React, Angular ou Vue por meio de fluxos de trabalho estruturados, preservando a lógica de negócios e o comportamento em diversas arquiteturas, incluindo Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus e outras.

Captura de tela do IBM Bob do fluxo de trabalho de modernização Java
Captura de tela do IBM Bob da replataformização do Libery

Migre para o Liberty

Migre aplicações Java empresariais mais antigas de Java EE para Jakarta EE no Liberty, o moderno tempo de execução nativo em nuvem da IBM. O Bob usa fluxos de trabalho assistidos por IA e planos de migração automatizados determinísticos fornecidos pelo IBM Application Modernization Accelerator para modernizar configurações, validar implementações e reduzir a complexidade operacional. 
 

Teste unitário de Java

Gere e atualize testes unitários de Java para classes modificadas como parte de um fluxo de trabalho de modernização de ciclo fechado. O Bob ajuda as equipes a melhorar a cobertura de testes, executar ciclos de compilação, teste, diagnóstico e correção e validar mudanças de forma iterativa, para que a modernização de Java avance com mais qualidade, confiança e menor risco de regressão

Captura de tela do IBM Bob do teste unitário em Java

Benefícios

Acelerar as atualizações

Reduza o esforço necessário para atualizar aplicações Java combinando análise de dependências, verificações de compatibilidade, atualizações de código e validação em um fluxo de trabalho guiado.
Reduza o risco da migração 

Aplique mudanças em incrementos pequenos e verificáveis, com checkpoints de validação, aprovações e etapas rastreáveis de modernização que ajudam a proteger a estabilidade da produção.
Preserve a lógica de negócios 

Modernize frameworks, tempos de execução e camadas de interface do usuário, ajudando as equipes a manter o comportamento da aplicação e regras de negócios críticas em ambientes Java complexos.
Controle cada mudança 

Incorpore verificações de CVE, documentação, resultados prontos para PR e fluxos de trabalho de aprovação para que a modernização Java permaneça auditável, segura e pronta para produção. 

Como comprar

Pacote IBM Bob Premium for Java Modernization

Comece a usar o Pacote IBM Bob Premium for Java Modernization para acelerar a modernização com orientação, automação e governança baseadas em IA, projetadas para a complexidade dos ambientes IBM Java.

  • Atualize sua versão do Java sem dificuldades
  • Obtenha uma análise contextual da arquitetura e das dependências
  • Detecte e corrija automaticamente problemas comuns de migração
  • Disponível como complemento do IBM Bob para configurações básicas de plano individual
 
USD 20,00
Plano individual com preço inicial por usuário autorizado. Entre em contato com a equipe de vendas para saber os preços empresariais*
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Personagem IBM Bob em um computador
Mais recursos premium
Ilustração da modernização de mainframe
Pacote IBM Bob Premium for Z

Modernize aplicações complexas de mainframe com profunda expertise na plataforma, fluxos de trabalho agênticos e inteligência de nível empresarial para planejar, executar, validar e governar o desenvolvimento em todo o SDLC.

 Acelere a modernização do mainframe
Ilustração do Pacote IBM Bob Premium for IBM i
IBM Bob Premium Package for i

Modernize aplicações IBM i com confiança usando profunda expertise na plataforma, contexto específico do IBM i, ferramentas de modernização e inteligência alinhada à empresa, criados para fluxos de trabalho de RPG, COBOL, CL, SQL, DDS e QSYS.

 Modernize as aplicações IBM i

Recursos

Acelere a modernização do Java
Saiba mais sobre as funcionalidades e os recursos do Pacote IBM Bob Premium for Java, desenvolvidos para acelerar o desenvolvimento de aplicações Java.
O novo ritmo da modernização
Saiba como a Blue Pearl usou o IBM Bob para alcançar uma entrega cerca de 90% mais rápida, concluindo a modernização em aproximadamente 3 dias, em vez de mais de 30 dias de desenvolvedor.
Reduza a migração para o Java 21+ em 70%
Veja como o IBM Bob e o IBM JSphere Suite for Java trabalham juntos para avaliar, planejar e executar a modernização diretamente no fluxo de trabalho do desenvolvedor.
Acelerador de modernização de aplicações
Descubra, avalie, visualize e planeje a modernização de aplicações para o portfólio de aplicações da sua empresa em escala e com confiança.
Próximas etapas

Comece a criar software de qualidade mais rápido. Veja o Bob em ação. Inicie sua avaliação sem custo ou agende um horário com um especialista para saber mais.

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