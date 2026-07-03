Modernização Java com IBM Bob

As equipes de Java corporativo precisam modernizar com mais rapidez e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade em sistemas complexos e interconectados. O Pacote IBM Bob Premium for Java Modernization ajuda as equipes a coordenar upgrades do Java, modernização da interface do usuário, migração de plataforma do Liberty, análise de dependências, validação e correção de vulnerabilidades de segurança em grandes ambientes Java.

Desenvolvido com base na plataforma de desenvolvimento centrada em IA do IBM Bob, o Pacote IBM Bob Premium for Java orienta as equipes desde a avaliação das aplicações e o planejamento de alterações até as atualizações de código, os testes, a documentação e a governança em repositórios e pipelines de entrega.