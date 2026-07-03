Modernização do IBM i com IBM Bob

As organizações estão sob pressão para modernizar mais rápido, integrar desenvolvedores com mais eficiência e reduzir a dívida técnica, enquanto continuam dando suporte a sistemas IBM i de missão crítica. O conhecimento crítico muitas vezes não está documentado, habilidades avançadas em RPG estão cada vez mais difíceis de encontrar e cada mudança na aplicação pode introduzir risco à continuidade dos negócios.

O Pacote Premium IBM Bob para IBM i ajuda as equipes a enfrentar esses desafios ao ampliar o IBM Bob com especialização, contexto, ferramentas e inteligência específicos para IBM i em RPG, CL, SQL, DDS, QSYS e fluxos de trabalho de modernização. Desenvolvido para dar suporte aos ambientes IBM i existentes, este pacote ajuda as equipes a entender sistemas, documentar a lógica de negócios, melhorar a produtividade, validar mudanças e modernizar com mais confiança.