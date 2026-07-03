Modernização do IBM i com IBM Bob

Modernize o que move seus negócios hoje e crie o que vem a seguir no IBM i
As organizações estão sob pressão para modernizar mais rápido, integrar desenvolvedores com mais eficiência e reduzir a dívida técnica, enquanto continuam dando suporte a sistemas IBM i de missão crítica. O conhecimento crítico muitas vezes não está documentado, habilidades avançadas em RPG estão cada vez mais difíceis de encontrar e cada mudança na aplicação pode introduzir risco à continuidade dos negócios.
O Pacote Premium IBM Bob para IBM i ajuda as equipes a enfrentar esses desafios ao ampliar o IBM Bob com especialização, contexto, ferramentas e inteligência específicos para IBM i em RPG, CL, SQL, DDS, QSYS e fluxos de trabalho de modernização. Desenvolvido para dar suporte aos ambientes IBM i existentes, este pacote ajuda as equipes a entender sistemas, documentar a lógica de negócios, melhorar a produtividade, validar mudanças e modernizar com mais confiança.
Conexão nativa com o IBM i
Ative a conectividade nativa direta com o IBM i por meio de uma conexão secure shell, quando disponível, para que o Bob possa interagir com segurança com ambientes IBM i e executar ações nativas, como ler e gravar código, compilar programas, executar SQL e dar suporte a fluxos de trabalho orientados a testes.
Habilidades criadas previamente e fluxos de trabalho agênticos
Use habilidades criadas previamente para otimizar a saída do Bob para casos de uso importantes, como explicar, documentar, refatorar, programar, transformar e testar, e aproveite os fluxos de trabalho específicos do IBM i para dar suporte à conversão de RPG de formato fixo para formato livre, de RPG RPH II/III para ILE RPG, à refatoração de monolítico para modular, à modernização de SQL incorporado e à conversão de DDS para DDL.
Modo de banco de dados do IBM i
Equipe o Bob com conhecimento específico de IBM i para ajudar as equipes de desenvolvimento a analisar, otimizar e solucionar problemas de consultas em ambientes SQL e DDS legados.
Extraia explicações, diagramas e documentação de aplicações RPG e IBM i de longa duração para que o conhecimento crítico não fique preso no código nem dependa de um grupo cada vez menor de especialistas seniores.
Use fluxos de trabalho de modernização do IBM i seguros e repetíveis, com etapas de aprovação humana, pontos de verificação de validação e auditabilidade para ajudar as equipes a melhorar os sistemas sem interromper operações confiáveis.
Ajude desenvolvedores, equipes de DevOps, arquitetos e CTOs a acelerar a análise, a programação, os testes, a documentação e o trabalho de modernização em todo o SDLC do IBM i, reduzindo o esforço manual e o retrabalho.
Aproveite a conexão nativa com o IBM i para ler, gravar, testar e compilar no seu IBM i, tudo a partir do Bob, para evitar a troca de contexto.
Recursos criados previamente e fluxos de trabalho agênticos para melhorar a qualidade da saída
Pacote IBM Bob Premium for i
Comece a usar o Pacote Premium IBM Bob para i para acelerar a modernização com orientação, automação e governança com tecnologia de IA, projetadas para a complexidade das bases de código do IBM i.
Modernize e mantenha aplicações Java com rapidez e confiança por meio de conhecimento profundo de repositórios, fluxos de trabalho estruturados, governança corporativa e recursos específicos de Java.
Modernize aplicações complexas de mainframe com profunda expertise na plataforma, fluxos de trabalho agênticos e inteligência de nível empresarial para planejar, executar, validar e governar o desenvolvimento em todo o SDLC.