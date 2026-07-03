Modernização do IBM i com IBM Bob

Modernize o que move seus negócios hoje e crie o que vem a seguir no IBM i

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Ilustração isométrica do agente de programação IBM Bob

Pacote Premium para IBM i

As organizações estão sob pressão para modernizar mais rápido, integrar desenvolvedores com mais eficiência e reduzir a dívida técnica, enquanto continuam dando suporte a sistemas IBM i de missão crítica. O conhecimento crítico muitas vezes não está documentado, habilidades avançadas em RPG estão cada vez mais difíceis de encontrar e cada mudança na aplicação pode introduzir risco à continuidade dos negócios.

 O Pacote Premium IBM Bob para IBM i ajuda as equipes a enfrentar esses desafios ao ampliar o IBM Bob com especialização, contexto, ferramentas e inteligência específicos para IBM i em RPG, CL, SQL, DDS, QSYS e fluxos de trabalho de modernização. Desenvolvido para dar suporte aos ambientes IBM i existentes, este pacote ajuda as equipes a entender sistemas, documentar a lógica de negócios, melhorar a produtividade, validar mudanças e modernizar com mais confiança.

Três pessoas trabalhando em mesas com notebooks e monitores exibindo código

O que você pode fazer

Captura de tela do IBM Bob da conexão com o IBM i

 Conexão nativa com o IBM i

Ative a conectividade nativa direta com o IBM i por meio de uma conexão secure shell, quando disponível, para que o Bob possa interagir com segurança com ambientes IBM i e executar ações nativas, como ler e gravar código, compilar programas, executar SQL e dar suporte a fluxos de trabalho orientados a testes.

Habilidades criadas previamente e fluxos de trabalho agênticos

Use habilidades criadas previamente para otimizar a saída do Bob para casos de uso importantes, como explicar, documentar, refatorar, programar, transformar e testar, e aproveite os fluxos de trabalho específicos do IBM i para dar suporte à conversão de RPG de formato fixo para formato livre, de RPG RPH II/III para ILE RPG, à refatoração de monolítico para modular, à modernização de SQL incorporado e à conversão de DDS para DDL.

Captura de tela do IBM Bob da janela de código
Captura de tela do IBM Bob do modo de banco de dados

 Modo de banco de dados do IBM i

Equipe o Bob com conhecimento específico de IBM i para ajudar as equipes de desenvolvimento a analisar, otimizar e solucionar problemas de consultas em ambientes SQL e DDS legados. 

Benefícios
Transforme a expertise isolada em conhecimento institucional

Extraia explicações, diagramas e documentação de aplicações RPG e IBM i de longa duração para que o conhecimento crítico não fique preso no código nem dependa de um grupo cada vez menor de especialistas seniores.
 Modernize mais rápido com confiança

Use fluxos de trabalho de modernização do IBM i seguros e repetíveis, com etapas de aprovação humana, pontos de verificação de validação e auditabilidade para ajudar as equipes a melhorar os sistemas sem interromper operações confiáveis.
Ajude novos desenvolvedores a serem produtivos no primeiro dia 

Ajude desenvolvedores, equipes de DevOps, arquitetos e CTOs a acelerar a análise, a programação, os testes, a documentação e o trabalho de modernização em todo o SDLC do IBM i, reduzindo o esforço manual e o retrabalho. 
Unifique o fluxo de trabalho do desenvolvedor

Aproveite a conexão nativa com o IBM i para ler, gravar, testar e compilar no seu IBM i, tudo a partir do Bob, para evitar a troca de contexto.
Otimize os resultados para tarefas reais de desenvolvimento no IBM i

Recursos criados previamente e fluxos de trabalho agênticos para melhorar a qualidade da saída

Como comprar

Pacote IBM Bob Premium for i

Comece a usar o Pacote Premium IBM Bob para i para acelerar a modernização com orientação, automação e governança com tecnologia de IA, projetadas para a complexidade das bases de código do IBM i.

  •  Conecte-se ao servidor IBM i para ler, gravar, testar e compilar com código
  •  Documente, refatore, gere código e escreva testes unitários usando habilidades
  •  Navegue por projetos complexos de modernização com fluxos de trabalho agênticos guiados
  • Disponível como complemento do IBM Bob para configurações básicas de plano individual
 
USD 40,00
Plano individual com preço inicial por usuário autorizado. Entre em contato com a equipe de vendas para saber os preços empresariais*
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Ilustração do personagem IBM Bob em um computador
Conheça mais recursos premium
Ilustração da modernização de aplicações Java
Pacote IBM Bob Premium for Java

 Modernize e mantenha aplicações Java com rapidez e confiança por meio de conhecimento profundo de repositórios, fluxos de trabalho estruturados, governança corporativa e recursos específicos de Java.

 Conheça a modernização de Java
Ilustração da modernização de mainframe
Pacote IBM Bob Premium for Z

Modernize aplicações complexas de mainframe com profunda expertise na plataforma, fluxos de trabalho agênticos e inteligência de nível empresarial para planejar, executar, validar e governar o desenvolvimento em todo o SDLC.

 Acelere a modernização do mainframe

Recursos

Modernize as aplicações no IBM i
Saiba mais sobre os recursos e capacidades do Pacote Premium do IBM Bob para i, criados para acelerar o desenvolvimento no IBM i.
Veja como a Jack Henry usa o IBM Bob com o IBM i
Conheça como a Jack Henry usou o Pacote IBM Bob Premium for i para entender programas RPG complexos com mais rapidez, gerar documentação técnica automaticamente e identificar diferenças entre versões de programas com mais precisão.
Modernizando o IBM i com confiança
Veja como a MEDHOST está usando o IBM Bob para acelerar o desenvolvimento de aplicações.
Site do desenvolvedor IBM Bob
Visite o site para desenvolvedores do IBM Bob para consultar a documentação do produto, tutoriais e demonstrações detalhadas do Bob em ação.
Próximas etapas

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