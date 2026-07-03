Modernização de mainframe com IBM Bob

Entenda, transforme e governe a modernização de aplicações de mainframe com menos risco

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Ilustração isométrica do agente de programação IBM Bob

Modernize o IBM Z com controle

O mainframe ainda mantém os negócios em funcionamento, processando bilhões de transações com décadas de confiabilidade comprovada. Mas arquiteturas híbridas, especialistas se aposentando, escassez de habilidades em z/OS e dependências complexas entre aplicações tornam a modernização urgente e arriscada. O desafio não é se modernizar, mas como fazer isso sem interromper o que funciona.

O Pacote IBM Bob Premium for Z amplia o IBM Bob com profundo conhecimento especializado em mainframe e fluxos de trabalho de IA agêntica para IBM Z. Ele ajuda as equipes a planejar, executar, validar e controlar fluxos de trabalho de modernização em várias etapas ao longo do SDLC, incorporando mais contexto, automação e inteligência diretamente à experiência de desenvolvimento.

 

O que você pode fazer

Captura de tela do fluxo de trabalho de dicionário do Pacote IBM Bob Premium for Z

Entenda as aplicações em toda a empresa

Obtenha visibilidade das aplicações em toda a empresa com metadados avançados em centenas de programas, dando às equipes os insights com reconhecimento de arquitetura necessários para entender portfólios complexos de aplicações, descobrir dependências ocultas, reduzir pontos cegos, melhorar a precisão da modernização e tomar decisões mais confiantes e alinhadas aos negócios. 
 

Acelere os fluxos de trabalho de modernização de código

Acelere os fluxos de trabalho de modernização de código com orientação específica para Z, insights selecionados pela IBM, ferramentas com chat habilitado e contexto aprofundado da aplicação que ajudam as equipes a passar da análise à ação mais rapidamente, mantendo a percepção da arquitetura, a prontidão para governança e a confiança em aplicações em escala empresarial.

Captura de tela da análise de impacto do Pacote IBM Bob Premium for Z
Captura de tela do plano de implementação do Pacote IBM Bob Premium for Z

Visualize a estrutura e as dependências da aplicação

Veja como aplicações, programas e dependências se conectam em ambientes complexos com uma análise aprofundada que ajuda as equipes a entender a estrutura do sistema, descobrir relações ocultas, navegar por grandes bases de código, avaliar o impacto das mudanças e modernizar com mais confiança.

Explique e documente o código

Agilize a compreensão do código com explicações sob demanda e documentação automatizada da lógica técnica e das regras de negócios, centralizadas em uma Wiki de Aplicações para ampliar a visibilidade, ajudar a manter a conformidade, preservar o conhecimento institucional e facilitar a manutenção e a modernização de aplicações complexas. 

 
Captura de tela do resultado do código com diagrama do Pacote IBM Bob Premium for Z

Benefícios

Visibilidade de ponta a ponta da aplicação

Tenha visibilidade de todo o portfólio de aplicações para identificar pontos cegos, melhorar a precisão do planejamento e gerar insights alinhados aos negócios. 
 
Acelere a modernização do Z

Avance o trabalho de modernização com orientação alinhada a práticas comprovadas em todo o ciclo de vida da aplicação.
Fortaleça a modernização em conformidade com a plataforma

Aplique recomendações prontas para governança, baseadas em um profundo entendimento de aplicações e arquitetura Z.
Melhore o raciocínio e a documentação específicos da empresa

Use contexto específico para produzir insights, documentação e explicações mais precisos, reduzindo lacunas de raciocínio e alucinações. 
 

Como comprar

Pacote IBM Bob Premium for Z

Comece a usar o Pacote IBM Bob Premium for Z para acelerar a modernização com orientação, automação e governança com tecnologia de IA, projetadas para a complexidade dos ambientes IBM Z.

  • Acelere os fluxos de trabalho de modernização de código
  • Entenda as aplicações em toda a empresa
  • Gere resultados alinhados aos negócios
  • Execute tarefas complexas de programação
  • Disponível como complemento do IBM Bob para configurações básicas de plano individual
 
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Pacote Premium IBM® Bob para Modernização do Java

 Modernize e mantenha aplicações Java com rapidez e confiança por meio da compreensão aprofundada dos repositórios, de fluxos de trabalho estruturados, da governança corporativa e de recursos específicos para Java.

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Modernize aplicações IBM i com confiança usando profunda expertise na plataforma, contexto específico do IBM i, ferramentas de modernização e inteligência alinhada à empresa, criados para fluxos de trabalho de RPG, COBOL, CL, SQL, DDS e QSYS.

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Recursos

Modernize as aplicações de mainframe
Saiba mais sobre as funcionalidades e os recursos do Pacote IBM Bob Premium for Z Modernization, desenvolvidos para acelerar o desenvolvimento de mainframe.
Desenvolvimento de aplicações IBM para o portfólio Z
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