Modernização de mainframe com IBM Bob

O mainframe ainda mantém os negócios em funcionamento, processando bilhões de transações com décadas de confiabilidade comprovada. Mas arquiteturas híbridas, especialistas se aposentando, escassez de habilidades em z/OS e dependências complexas entre aplicações tornam a modernização urgente e arriscada. O desafio não é se modernizar, mas como fazer isso sem interromper o que funciona.

O Pacote IBM Bob Premium for Z amplia o IBM Bob com profundo conhecimento especializado em mainframe e fluxos de trabalho de IA agêntica para IBM Z. Ele ajuda as equipes a planejar, executar, validar e controlar fluxos de trabalho de modernização em várias etapas ao longo do SDLC, incorporando mais contexto, automação e inteligência diretamente à experiência de desenvolvimento.