Agende uma demonstração em tempo real

Veja uma demonstração ao vivo personalizada hoje mesmo!

Ainda enfrentando lentidão devido a código legado, processos manuais e excesso de ferramentas? O IBM® Bob é o parceiro de IA que seus desenvolvedores estão procurando.

Veja como o Bob pode automatizar tarefas repetitivas, orquestrar fluxos de trabalho e acelerar a modernização de código combinado com novos desenvolvimentos, ajudando sua equipe a modernizar sistemas legados e a migrar para arquiteturas modernas com mais rapidez.

O que você verá:

Como o Bob moderniza código legado em fluxos de trabalho reais ajudando a refatorar, atualizar e acelerar o desenvolvimento sem desacelerar sua equipe

Como os agentes de IA assumem o trabalho de desenvolvimento repetitivo como tickets, documentação e transferências para os desenvolvedores manterem o foco na construção

Como o Bob se conecta entre suas ferramentas atuais, incluindo Jira, Git, Slack e outras para eliminar dificuldades e otimizar os fluxos de trabalho

Como sua equipe pode entregar com mais rapidez em escala, reduzindo gargalos, minimizando a troca de contexto e aumentando a velocidade geral

Solicite uma demonstração em tempo real para ver como o IBM Bob pode ser aplicado ao seu ambiente e aos maiores gargalos da sua equipe.