Anunciamos a prévia fechada desses recursos no Think 2025, dividindo o palco com ilustres palestrantes convidados na sessão da palestra sobre dados, sessões de destaque e demonstrações da Techbyte, que estão abrindo caminho para a inovação em dados e IA em seus setores.

Lockheed Martin se juntou ao palco da palestra com a Meta. A Lockheed recentemente aproveitou a transformação do watsonx.data, permitindo que 70.000 engenheiros, cientistas e técnicos recuperem respostas e informações de milhões de documentos usando linguagem natural. "Estamos acelerando rapidamente nossa inovação e eficiência, para obter soluções do laboratório e para o campo, ajudando a criar um mundo mais seguro", diz John Clark, ice-presidente sênior de tecnologia e inovação estratégica da Lockheed.

Recentemente, a EY lançou soluções inovadoras de conformidade fiscal globais impulsionadas por IA que lidam com os maiores desafios enfrentados pelos departamentos fiscais, criadas com o watsonx. “A EY presta serviços fiscais em mais de 150 países e, quase universalmente, nesses países, nossos clientes enfrentam dificuldades com os dados”, afirma Christopher Aiken, líder de IA para impostos indiretos nas Américas na EY. “O watsonx reduziu nosso esforço humano para limpeza, enriquecimento e avaliações de qualidade de dados em 30 a 50%.”

A USAA está utilizando a IA generativa para impulsionar o futuro dos seguros e melhorar a experiência do cliente. "No setor de seguros, lidamos com uma quantidade significativa de dados não estruturados", diz Ramnik Bajaj, diretor de análise de dados e diretor de IA da USAA. "Por exemplo, relatórios de inspeção residencial, relatórios policiais e imagens de acidentes contêm muito poucos dados estruturados. Com a IA generativa, temos a oportunidade de extrair atributos e insights importantes desses dados não estruturados, tornando-os muito mais acessíveis e úteis para corretores de seguro, vistoriadores e representantes de serviços."