11 de junho de 2025
A gestão de dados tem sido tradicionalmente uma tarefa rigorosa, que envolve extensos processos manuais e coordenação. Com a watsonx.data intelligence, uma evolução revolucionária dos recursos de inteligência de dados, a IBM inaugura uma nova era de gestão de dados impulsionada por IA generativa, linhagem de dados, qualidade de dados e gerenciamento de produtos de dados.
No coração do watsonx.data intelligence está o princípio operacional de fornecer fluxos de trabalho práticos e eficazes por meio de um conjunto de aceleradores impulsionados por IA. Essa iniciativa integra a ampla experiência da IBM em gestão de dados, linhagem, qualidade e produtos de dados, preparando o terreno para a próxima geração de arquiteturas de informação. O watsonx.data intelligence lida com as necessidades em constante evolução das organizações, simplificando a seleção, o gerenciamento e a entrega de dados estruturados e não estruturados.
O watsonx.data intelligence vai além de simplesmente adicionar mais funcionalidades de IA; ele se concentra na priorização de recursos que se alinham com as necessidades de nossos clientes. Essa abordagem simplificada reduz o envolvimento de PMEs e melhora o desempenho, facilitando a gestão contínua para as organizações e liberando recursos para atividades mais estratégicas.
O watsonx.data intelligence redefine a gestão de dados com a geração de glossários impulsionada por IA, enriquecimento de metadados, pesquisa inteligente e o Data Intelligence Assistant. Esses novos recursos foram projetados para aumentar a produtividade, simplificar a conformidade com as regulamentações do setor e fornecer dados significativos para a empresa:
A demanda por dados prontos para IA nunca foi tão alta. De acordo com a IDC, 83% das organizações reformularam suas estratégias de dados em resposta à IA generativa. Apesar dessa mudança, stacks de dados fragmentados e regulamentações de setores rigorosas continuam a atormentar os líderes de dados. O watsonx.data intelligence fornece uma solução abrangente para esses desafios, garantindo que as organizações possam gerenciar com eficiência os processos de governança, qualidade, linhagem e compartilhamento de dados, impulsionando o crescimento sustentável e a inovação.
O watsonx.data intelligence é mais do que um simples pacote de ferramentas — sua integração com o watsonx.data foi projetada para inteligência de dados de ponta a ponta entre arquiteturas híbridas, tipos de dados e stacks de dados. Desenvolvido com base na plataforma de serviços compartilhada da IBM com uma experiência de usuário unificada, ele possibilita uma produtividade sem precedentes para os profissionais de dados.
Tradicionalmente, o gerenciamento de dados tem sido uma tarefa exigente, que envolve processos manuais e coordenação extensos. O watsonx.data intelligence revoluciona isso com a geração de glossários impulsionada por IA, o enriquecimento de metadados, a pesquisa de inteligência e o Data Intelligence Assistant. Esses recursos enfatizam como a inteligência de dados libera fluxos de trabalho reais, projetados para aumentar a produtividade, simplificar a conformidade com as regulamentações do setor e equipar as organizações para aproveitar a IA generativa. O watsonx.data intelligence ajuda as empresas a navegar pelas complexidades cada vez maiores dos cenários de dados modernos, utilizando os avanços recentes em LLMs, IA generativa e IA para impulsionar a inovação, acelerar o time to value e obter vantagem competitiva.
Experimente em primeira mão a transformação que o watsonx.data intelligence proporciona para obter mais informações, demonstrações ou agendar uma reunião consultiva.