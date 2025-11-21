Consultoria em private equity

Todo líder de private equity está perseguindo o mesmo resultado: criação de valor mais rápida em todos os ativos. Mas períodos de retenção mais curtos, expectativas cada vez maiores dos investidores e sistemas legados podem dificultar a migração na velocidade do elemento de processamento.

É aqui que entra a IBM: ajudando empresas de private equity e companhias de portfólio a transformarem complexidade operacional em valor mensurável.

Combinando IA, automação e nuvem híbrida, a IBM® Consulting acelera a eficiência e o crescimento ajudando a impulsionar o EBITDA, expandir margens e construir uma história de saída mais sólida.

Trabalhamos como uma extensão da sua equipe, cocriando soluções que escalam e entregam resultados mensuráveis e não apresentações em slide. Com a tecnologia certa e um foco compartilhado em resultados, ajudamos a entregar valor que se multiplica em cada ativo.