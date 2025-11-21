Consultoria em private equity

Acelere o crescimento do portfólio, a eficiência e a preparação para saída com a experiência em consultoria de private equity da IBM impulsionada por IA e nuvem híbrida

Portfólios mais inteligentes, retornos mais fortes

Todo líder de private equity está perseguindo o mesmo resultado: criação de valor mais rápida em todos os ativos. Mas períodos de retenção mais curtos, expectativas cada vez maiores dos investidores e sistemas legados podem dificultar a migração na velocidade do elemento de processamento.

É aqui que entra a IBM: ajudando empresas de private equity e companhias de portfólio a transformarem complexidade operacional em valor mensurável.

Combinando IA, automação e nuvem híbrida, a IBM® Consulting acelera a eficiência e o crescimento ajudando a impulsionar o EBITDA, expandir margens e construir uma história de saída mais sólida.

Trabalhamos como uma extensão da sua equipe, cocriando soluções que escalam e entregam resultados mensuráveis e não apresentações em slide. Com a tecnologia certa e um foco compartilhado em resultados, ajudamos a entregar valor que se multiplica em cada ativo.
Casos de uso
Viabilização de negócios e criação de valor

Da diligência à saída, a IBM ajuda a revelar e entregar valor com rapidez. Fazemos avaliações rápidas de preparação tecnológica e de IA que revelam eficiências ocultas antes e depois da aquisição. Com nossos programas de “blitz de valor” pós-fechamento, você conta com otimização imediata de SG&A e, graças ao nosso modelo de preços com incentivos alinhados, o nosso sucesso acontece junto com o seu.
Operações de negócios impulsionadas por IA

Transforme dados em desempenho. A IBM ajuda companhias de portfólio a automatizar finanças, aquisições e RH para reduzir custos, acelerar ciclos de fechamento e aprimorar a precisão das previsões. Reimagine como o trabalho é realizado: descubra economias, libere capital e impulsione o crescimento com ganhos mensuráveis que se somam rapidamente.

Modernização de nuvem para o mercado intermediário

Expanda com inteligência. As companhias de portfólio precisam de infraestrutura moderna sem a complexidade ou o custo de revisões corporativas completas. A IBM oferece nuvem híbrida e modernização de aplicativos adequados ao propósito, criadas para equipes enxutas de implementação rápida, fáceis de gerenciar e comprovadamente capazes de entregar ROI mensurável.

Desempenho no qual você pode confiar

IBM

40% de redução nos custos operacionais de finanças e 70% de redução de despesas com fornecedores impulsionadas pelos mesmos playbooks de IA que agora entregamos aos clientes.
Dun and Bradstreet

Clientes da D&B economizaram mais de 10% do tempo necessário para avaliar o risco de fornecedores.
Riyadh Air

Trazendo a produtividade da IA à vida com a Riyadh Air.
Coca-Cola Europacific Partners

Mais de USD 40 milhões em benefícios por meio da otimização de compras habilitada por IA.
AccorInvest

Sistemas financeiros modernizados melhoraram a previsão de fluxo de caixa e os relatórios, acelerando a velocidade de fechamento.
Tendências em private equity

De projetos de IA a lucros: como a IA agêntica mantém retornos financeiros Leia o relatório
Coloque a IA em ação em finanças: aprenda como aproveitar o potencial da IA em finanças
CEO Study 2025
Chief AI Officers eliminam a complexidade para criar novos caminhos para gerar valor
Prêmios e reconhecimento Reconhecida globalmente pelo impacto mensurável nos negócios, não apenas pela entrega de tecnologia.
Everest Group AI and Generative AI Services PEAK Matrix® 2024

A IBM foi reconhecida como líder por elevar a IA generativa de pilotos para produção com aceleradores específicos do setor e entrega baseada em resultados.

Gartner® Magic Quadrant for Finance & Accounting BPO 2025

A IBM é reconhecida por integrar IA generativa em fluxos de trabalho financeiros e impulsionar eficiência de custos com mais de 30 mil profissionais de finanças.

HFS Horizons: Generative Enterprise Services 2025

A IBM Consulting foi reconhecida como líder de mercado por reinventar operações corporativas com IA generativa para liberar novo valor de negócios.

Soluções relacionadas Serviços de Operações Empresariais

Acelere a transformação digital, ganhe mais eficiência operacional e reduza os custos com os insights orientados por IA das soluções de operações de negócios da IBM.

A IBM Consulting oferece serviços especializados de consultoria em dados e IA para ajudar organizações a criar estratégias de IA responsáveis e escaláveis.

O IBM watsonx Orchestrate é uma solução de IA generativa e automação que potencializa seu negócio ao automatizar tarefas e simplificar processos complexos.

Próximas etapas

Descubra pesquisas de thought leadership que oferecem dados, análises e insights práticos para ajudar a navegar no futuro dos negócios.

Explore as oportunidades de carreira

Faça parte da nossa equipe de pessoas dedicadas e inovadoras, que estão trazendo mudanças positivas para o trabalho e para o mundo. 

Confira nossa coleção mais recente de relatórios, guias e conteúdos de liderança de pensamento para impulsionar seu negócio.

