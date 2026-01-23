Muitas empresas estão usando IA hoje em dia, seja por meio de assistentes, agentes ou automação, mas ainda estão lutando para ver resultados reais. Os esforços muitas vezes permanecem fragmentados com fluxos de trabalho desconectados, dados isolados e governança inconsistente, o que dificulta a expansão da IA, a confiabilidade nos resultados ou a obtenção do ROI.

O IBM® Enterprise Advantage ajuda a mudar isso. É um serviço para construir e operar sua plataforma de IA empresarial para escalar e gerar valor mais rápido. Traz estrutura, contexto e execução para a IA empresarial, ajudando você a migrar de casos de uso isolados para resultados em escala com a tecnologia existente, integrando tudo o que você precisa.

O que essa transformação muda em toda a sua empresa: