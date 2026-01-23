Escale sua IA para criação de valor mais rápida
Muitas empresas estão usando IA hoje em dia, seja por meio de assistentes, agentes ou automação, mas ainda estão lutando para ver resultados reais. Os esforços muitas vezes permanecem fragmentados com fluxos de trabalho desconectados, dados isolados e governança inconsistente, o que dificulta a expansão da IA, a confiabilidade nos resultados ou a obtenção do ROI.
O IBM® Enterprise Advantage ajuda a mudar isso. É um serviço para construir e operar sua plataforma de IA empresarial para escalar e gerar valor mais rápido. Traz estrutura, contexto e execução para a IA empresarial, ajudando você a migrar de casos de uso isolados para resultados em escala com a tecnologia existente, integrando tudo o que você precisa.
O que essa transformação muda em toda a sua empresa:
Transforme processos fragmentados em fluxos de trabalho agênticos que preservam seu contexto de negócios de ponta a ponta, trazendo precisão informada por seus dados e nuances específicas do domínio.
Acelere a entrega de TI por meio de fluxos de trabalho de desenvolvimento autônomos que lidam com geração de código, testes e implementação com seu ambiente de construção ideal em mente.
Possibilite que seu pessoal acesse com precisão o conhecimento empresarial, o que instila confiança e adoção e, ao mesmo tempo, possibilita decisões melhores.
Trazendo mais ideias ao mercado com mais rapidez, integrando o feedback em tempo real, automatizando a prototipagem e incorporando qualidade e conformidade desde o início.
Desenvolva, implemente e dimensione experiências de autoatendimento ao cliente impulsionadas por IA com controle incorporado.
Os clientes esperam respostas rápidas quando visitam um site ou aplicativo, seja para procurar detalhes do produto, status do pedido ou ajuda com um problema.
Esta demonstração mostra como a experiência do cliente com autoatendimento agêntico, desenvolvida com o IBM Enterprise Advantage, possibilita que assistentes inteligentes respondam a perguntas, recomendem produtos e resolvam problemas. Também dá às empresas o controle sobre a voz, a precisão, o custo e a governança da marca.
Configure, treine e opere fluxos de trabalho de documentos impulsionados por IA, sem usar programação.
As equipes divulgam editais de licitação, recebem propostas de diversos fornecedores e analisam um grande volume de contratos para avaliar preços, termos e conformidade.
Esta demonstração mostra como o processamento de documentos agênticos, criado com o app service IBM Enterprise Advantage, ajuda as equipes a transformar respostas a propostas e contratos em dados estruturados e utilizáveis, com mais rapidez e confiança.
Crie, configure e opere fluxos de trabalho de relatórios regulatórios impulsionados por IA com supervisão humana integrada.
Os relatórios regulamentares exigem que as equipes façam avaliações de milhares de páginas de documentos de origem e as transformem em relatórios estruturados que atendam aos requisitos regulamentares.
Essa demonstração mostra como a autoria regulatória agêntica construída com o IBM Enterprise Advantage ajuda as equipes a gerar relatórios prontos para reguladores com mais rapidez por meio de IA, revisão automática e validação humana para proporcionar precisão e confiança.
Especialistas e engenheiros moldam, implementam, personalizam e gerenciam sua plataforma de IA e agentes específicos e aplicações agênticas. Reconhecida por IDC, Gartner e Everest Group, a IBM Consulting é líder em serviços de IA e IA generativa.
Uma coleção de agentes específicos de domínio e setores e aplicações para capacitar equipes híbridas de trabalhadores humanos e colaboradores digitais. Esses fluxos de trabalho criados previamente oferecem uma vantagem inicial de 80% para os processos de negócios críticos, otimizam-se continuamente e podem ser implementados em qualquer ambiente.
Construímos uma plataforma aberta de IA para ajudar a trazer inteligência a qualquer caso de uso ou usuário, incorporando seu próprio contexto especializado, orquestração e governança. Por meio do Enterprise Advantage, a tecnologia de diversos fornecedores dessa plataforma modular está disponível para você para expandir a IA, tudo isso no seu ambiente de IA preferido. Isso é comprovado pelo fato de que usamos isso para impulsionar quase 150.000 consultores todos os dias.
Sendo um dos principais parceiros de consultoria da AWS, a IBM ajuda a modernizar e escalar centrais de contato desenvolvidos com a plataforma Amazon Connect e integrar soluções de IA, ML e automação à AWS Cloud.
Uma plataforma que capacita nossos consultores com assistentes de IA, agentes e aplicações para entregar valor mensurável mais rapidamente em escala para suas iniciativas críticas.
