A unidade de resposta à COVID-19 contratou recentemente a IBM Consulting para ajudar a modernizar e automatizar seus sistemas da Covid, em parte para que os alunos do K-12 pudessem retornar às salas de aula presenciais em setembro. Para esse fim, a IBM ajudou o estado a montar uma equipe especializada de investigação de casos do K-12 e rastreamento de contato e uma central de atendimento de teste do K-12 em duas semanas. O departamento também trabalhou com a IBM para estabelecer uma central de contato de operações da COVID-19 e lançar um agente virtual online para ajudar o público em geral no que diz respeito à COVID-19.

Como parte desse compromisso, a unidade participou de um workshop de design thinking e insights analíticos de usabilidade com a IBM como primeira etapa para melhorar as operações de dados e análises do estado. Aplicando o IBM Enterprise Design Thinking e outras metodologias do IBM Garage™ (práticas comprovadas que orientam as organizações por meio do projeto, construção e dimensionamento de soluções para transformação de ponta a ponta) a IBM ajudou a unidade a avaliar dados e processos de análise no estado atual deles e mapear o estado desejado.

Em uma sessão de idealização coletiva, os participantes identificaram e priorizaram a importância dos projetos de análises e as questões que a unidade ainda não tinha tido tempo, capacidade, habilidades ou recursos para resolver. Esse exercício levou à percepção compartilhada de que uma das principais prioridades da unidade deveria ser permitir uma geração de insights mais rápida, confiável e quase em tempo real, viabilizada por um novo data lake da Covid.

Por reconhecer a liderança de pensamento, os métodos inovadores e o trabalho de alta qualidade da IBM, a unidade contratou a IBM para ajudá-la a atingir as metas vislumbradas no workshop. Ela levou em consideração também a abordagem colaborativa e empática e a capacidade demonstrada pela IBM em escalar rapidamente as análises.

“Fiquei surpresa com a rapidez com que a IBM conquistou a minha confiança…”, comenta Lasher. “A IBM chegou e disse: 'vamos aprender juntos e conversar sobre a melhor abordagem a adotar.' Senti que eles compartilhavam nosso pensamento para abordar o trabalho. Eles tinham um processo claro definido sobre como nos ajudariam em relação às equipes e à transferência de conhecimento. Tinham os recursos disponíveis imediatamente.”