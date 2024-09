Para lançar sua Factory of the Future, a Reckitt aproveitou a IBM Consulting como um consultor confiável para ajudar você a projetar, construir e implementar uma base de nuvem escalável e backbone de dados que ela poderia estender e replicar de sua fábrica de Nottingham para outras pessoas em todo o mundo.

A Reckitt escolheu a IBM por sua experiência no setor, abordagem colaborativa e flexibilidade. “A IBM nos deu a maior liberdade na abordagem do projeto, construindo a visão como parte do programa conforme avançávamos”, diz Carter. Essa visão considerou os imperativos mais amplos do setor de manufatura e os fatores e oportunidades internos específicos da Reckitt. “A IBM os fundiu e criou o próprio programa”.

A IBM e a Reckitt escolheram juntas uma estratégia vencedora — uma combinação de IoT e tecnologias de nuvem com base na tecnologia Microsoft escolhida pela Reckitt e na infraestrutura de nuvem do Azure. Em seguida, a IBM usou uma metodologia comprovada — sua abordagem de design thinking IBM Garage™ — que incluiu todos, desde o chão de fábrica até a sala da diretoria, no projeto da solução.

Carter relembra: “Nós realmente queríamos ter a sensação de que isso estava vindo do chão de fábrica e que não era uma mudança de programa exigida pela TI”. Aproximadamente 25 pessoas em todos os níveis participaram dos workshops, incluindo sessões conjuntas com operadores e gerência sênior. Essas sessões foram conduzidas em um ambiente híbrido de reuniões presenciais e on-line devido à pandemia de COVID-19, que teve um impacto no projeto mesmo antes de seu lançamento.

A Reckitt inicialmente abordou a IBM em novembro de 2019 e estava programada para começar a trabalhar em março de 2020, quando a pandemia de COVID-19 forçou o fechamento de fábricas e a paralisação das viagens. Até agosto de 2020, a equipe da IBM Consulting pôde visitar pessoalmente a fábrica de Nottingham. Mesmo assim, a equipe do projeto teve de trabalhar de forma híbrida, uma vez que as viagens de outros países e a capacidade da fábrica permaneciam restritas.

Como lembra Tom Woodham, Sócio e Líder de Práticas de Cadeia de Suprimentos e Compras da UKI IBM Consulting: “Fiquei realmente impressionado com a maneira como uma equipe amplamente remota usou ferramentas de colaboração on-line para trabalhar em conjunto para desenvolver as soluções de que os operadores precisavam. Todos rapidamente adotaram as novas formas de trabalhar para cumprir os objetivos do projeto”.