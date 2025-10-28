Liderança em IA

Impulsionando o crescimento e a produtividade com a implementação correta da IA
Nossos consultores adotam uma abordagem colaborativa para criar, implementar e operar soluções de IA generativa, adotando vários modelos em várias nuvens de líderes do setor, ajudando os clientes a obter os melhores resultados para suas empresas.
A IBM® Consulting estabeleceu um centro de excelência para IA generativa, ajudando a acelerar mais de 4.000 transformações de negócios de nossos clientes com nossa IA de nível empresarial.
Nosso conjunto proprietário de ferramentas varia de um framework para escalar aplicativos agênticos a uma ferramenta de IA generativa para criar uma base de dados sólida e uma plataforma de aceleração de nuvem. Essas ferramentas agilizam o valor de nossos clientes.
O IBM Consulting Advantage ganha o Artificial Intelligence Excellence Award in Business Services de 2025.
A IBM Consulting recebeu as melhores avaliações por implementar soluções personalizadas de IA generativa com velocidade, escala, custo, risco e valor ideais.
A IBM ganha o Silver Stevie Award por remodelar o mundo da consultoria com a IBM Consulting Advantage, sua plataforma de entrega impulsionada por IA.
A IBM Consulting recebeu esse prêmio por nossa inovação em ajudar profissionais de marketing a maximizar seus investimentos na Adobe por meio da criação de conteúdo e experiências personalizadas impulsionados por IA.
Nossa parceria mundial é reconhecida em todos os continentes:
A Snowflake oferece uma plataforma para gerenciamento e análise de dados baseada na nuvem. Ela permite que as organizações armazenem, gerenciem e analisem grandes volumes de dados em várias nuvens públicas, viabilizando tarefas como data warehousing, data lakes, engenharia de dados, ciência de dados, desenvolvimento e compartilhamento de aplicações. Seus serviços são utilizados por setores que exigem análise e gerenciamento de dados.
