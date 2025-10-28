Liderança em IA

Impulsionando o crescimento e a produtividade com a implementação correta da IA

Pelos números 65 mil consultores treinados em IA generativa

Nossos consultores adotam uma abordagem colaborativa para criar, implementar e operar soluções de IA generativa, adotando vários modelos em várias nuvens de líderes do setor, ajudando os clientes a obter os melhores resultados para suas empresas.

 

 Mais de 21 mil dados qualificados e profissionais de IA

A IBM® Consulting estabeleceu um centro de excelência para IA generativa, ajudando a acelerar mais de 4.000 transformações de negócios de nossos clientes com nossa IA de nível empresarial.

 3 soluções de IA generativa

Nosso conjunto proprietário de ferramentas varia de um framework para escalar aplicativos agênticos a uma ferramenta de IA generativa para criar uma base de dados sólida e uma plataforma de aceleração de nuvem. Essas ferramentas agilizam o valor de nossos clientes.

Reconhecimento de mercado

2025 Globee Awards anuais para inteligência artificial
AI Excellence Award, concedido pelo 2025 Globee Awards para IA 

O IBM Consulting Advantage ganha o Artificial Intelligence Excellence Award in Business Services de 2025.
Emerging Market Quadrant da Gartner para IA generativa
Gartner Emerging Quadrant para serviços de consultoria e implementação de IA generativa

A IBM Consulting recebeu as melhores avaliações por implementar soluções personalizadas de IA generativa com velocidade, escala, custo, risco e valor ideais.
Vencedor do 2025 Silver Stevie de novo serviço do ano
Vencedor do 2025 Silver Stevie de novo serviço do ano 

A IBM ganha o Silver Stevie Award por remodelar o mundo da consultoria com a IBM Consulting Advantage, sua plataforma de entrega impulsionada por IA.
IBM nomeada parceira do Adobe GenStudio do ano de 2025
Parceira do Adobe Digital Experience GenStudio do ano de 2025

A IBM Consulting recebeu esse prêmio por nossa inovação em ajudar profissionais de marketing a maximizar seus investimentos na Adobe por meio da criação de conteúdo e experiências personalizadas impulsionados por IA.

Insights

Médico fazendo pesquisa médica em tablet e computador
Ao adotar a IA estrategicamente, as organizações de saúde podem remodelar seus sistemas para atender às crescentes demandas. Continue lendo
Renderização 3D da letra "C" preenchida com vários objetos e materiais coloridos.
Para realmente vencer com a IA e evitar que as aspirações de marketing ultrapassem os recursos de execução, a transformação operacional fundamental é inegociável.

Leia para saber mais
Saiba como 10 setores estão aproveitando a IA para impulsionar as oportunidades de negócios. Para que os setores capturem o potencial transformador da IA, eles precisam reinventar modelos de negócios e reconfigurar parcerias.

Saiba mais
Neste blog, aprenda a lidar com as complexidades da IA agêntica para que você possa usá-la em seu pleno potencial.

Leia o artigo no blog
