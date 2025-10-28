Liderança em IA

Snowflake

A Snowflake oferece uma plataforma para gerenciamento e análise de dados baseada na nuvem. Ela permite que as organizações armazenem, gerenciem e analisem grandes volumes de dados em várias nuvens públicas, viabilizando tarefas como data warehousing, data lakes, engenharia de dados, ciência de dados, desenvolvimento e compartilhamento de aplicações. Seus serviços são utilizados por setores que exigem análise e gerenciamento de dados.