Encontrar os meios para atualizar e aprimorar o Eamli aconteceu graças a um encontro casual durante o chá com o Primeiro-Ministro.Perfeitamente normal.

"Fomos convidados para a Number 10 Downing Street", recorda Webber, "a uma festa de chá de jardim organizada por Theresa May e ao Departamento de Comércio Internacional. Eles haviam reunido grandes empresas de tecnologia e PMEs de tecnologia de alto crescimento, incluindo outro dos nossos co-fundadores, Andy McCartney, na esperança de iniciar algumas discussões.E foi lá que conhecemos a IBM e nos demos bem instantaneamente.”

Reconhecendo os recursos que a tecnologia IBM poderia oferecer, o Whitespace rapidamente optou por se tornar uma IBM Business Partner e aprimorar o eamli com IBM Cloud Paks e Red Hat® OpenShift®.

A solução atualizada oferece uma ferramenta de inteligência de decisão baseada em dados, apoiada por aprendizado de máquina avançado criado a partir de um algoritmo genético. “Extraindo dados de todos os investimentos e recursos associados a ele, o eamli cria uma visão de 360 graus de todos os projetos e programas que estão atualmente ativos”, acrescenta Webber. “Todos os dados estão em um só lugar, para que os tomadores de decisão possam planejar adequadamente.”

"Ele também permite que os usuários criem área de testes onde existam todos os seus projetos e programas", continua ele. "Assim, eles podem começar a executar simulações de 'E se?', em tempo real, contra seus dados atuais para ver o que aconteceria se fizessem alterações no orçamento ou no cronograma. Com o eamli, eles têm efetivamente mais de três milhões de cientistas de dados e analistas de negócios que passam por todas as simulações ao mesmo tempo em menos de um segundo."

O Red Hat OpenShift serve como o principal ambiente de desenvolvimento para o eamli, enquanto o IBM Cloud Paks, especialmente o IBM Cloud Pak® for Business Automation e o IBM Cloud Pak for Data, ajuda na governança e integração de dados, conectando rapidamente conjuntos de dados relevantes e sistemas de clientes. E para dar suporte à instância do governo do Reino Unido, a empresa implementou a oferta em uma instância em contêiner da IBM Cloud®; no entanto, o eamli é agnóstica em relação à nuvem, capaz de dar suporte a qualquer plataforma que o usuário escolher.

Para simplificar o uso da tecnologia IBM em sua oferta, o Whitespace assinou um IBM® Embedded Solution Agreement (ESA). "Isso nos dá vantagens claras de uma perspectiva de engenharia e roteiro", observa Webber. "Com a possibilidade de incorporar o IBM Automation diretamente no eamli, podemos conectar mais rapidamente os dados necessários e implementá-los para nossos clientes. E como somos uma empresa de rápido crescimento, gostamos de ter uma compreensão clara dos custos e das oportunidades. Dentro da ESA, temos uma taxa de royalties de preço fixo para a tecnologia IBM, o que é muito importante para nós, pois queremos crescer em escala."