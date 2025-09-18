A Velotix aprimora sua plataforma de acesso a dados com IA com o IBM watsonx
A Velotix, uma startup fundada em 2021, cria soluções de segurança de dados para ajudar empresas a maximizar o impacto de seus dados. A Velotix Data Access Platform ajuda as empresas a descobrir e unificar dados em diferentes silos, conceder acesso aos dados às pessoas certas e automatizar a criação e a aplicação de políticas robustas.
O sistema central da plataforma utiliza IA avançada e análise comportamental para evoluir dinamicamente as políticas de acesso com base em padrões de uso em constante mudança e requisitos regulatórios. O mecanismo proprietário de IA da Velotix ajuda a garantir a conformidade das políticas em escala, sem necessidade de intervenção manual repetitiva.
Para aumentar ainda mais a usabilidade e acelerar a adoção, a Velotix buscou incorporar um assistente conversacional em sua solução. “Com a IA dando suporte a consultas de linguagem natural, oferecemos aos usuários a liberdade de manter o foco em seu trabalho, enquanto a aplicação inteligente de políticas funciona silenciosamente em segundo plano”, afirma Yoram Segal, diretor de tecnologia e diretor de IA da Velotix.
A Velotix possui profundo conhecimento interno em IA e governança de políticas, mas optou por ampliar seus recursos com a infraestrutura de IA confiável da IBM para reduzir o tempo de desenvolvimento e otimizar a escalabilidade. Construir o assistente conversacional de forma independente teria levado meses, por isso a equipe recorreu ao portfólio IBM watsonx de produtos de IA para uma implementação rápida e segura.
O ponto decisivo para essa escolha foi a flexibilidade da implementação local dos modelos de IA do IBM watsonx. Essa flexibilidade é um requisito crítico em setores regulamentados, como finanças e saúde. “Os clientes precisam manter controle total sobre como a IA interage com seus dados sensíveis”, explica Segal.
A IBM também trouxe confiança. “Ter a tecnologia da IBM nos bastidores é um multiplicador de credibilidade”, afirma Segal. “É como colocar um adesivo ‘IBM inside’ em nosso produto.”
Junto com o IBM® Client Engineering, a Velotix construiu um assistente de linguagem natural capaz de gerar e validar políticas, verificar conformidade e simplificar o acesso — tudo usando plataformas familiares, como Slack e Outlook.
A Velotix permaneceu como a força motriz da inovação, enquanto produtos da IBM, como IBM® watsonx Orchestrate, IBM watsonx.ai e IBM® watsonx.data, ajudaram com integração em nível corporativo e rápido tempo para gerar valor.
Com o watsonx e os especialistas do IBM Client Engineering, a Velotix lançou um assistente de IA totalmente funcional em apenas um mês, reduzindo o tempo de desenvolvimento em mais de 80%. Sem essa colaboração, o processo poderia ter levado seis meses ou mais.
Espera-se que o assistente de IA incorporado reduza os custos de conformidade em 60%–70%, com tarefas manuais reduzidas em até 95%. Como o assistente opera usando ferramentas familiares no ambiente de trabalho, os clientes experimentam zero interrupções e podem desfrutar de valor imediato.
“Nossa plataforma reduz os prazos de acesso a dados e conformidade de meses para minutos”, diz Segal. “O IBM watsonx acelera nossas entregas, mas a inteligência por trás da plataforma é totalmente da Velotix. Desde o primeiro dia, nossos clientes podem conversar com seus dados como conversam com um colega — e o assistente cuida do restante.”
Olhando para o futuro, a Velotix também está explorando a integração do IBM® Quantum para reforçar ainda mais suas ofertas de segurança de dados, reafirmando seu compromisso de permanecer na vanguarda da inovação. “Junto com a IBM, estamos protegendo o futuro dos dados corporativos”, conclui Segal.
