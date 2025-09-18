A Velotix, uma startup fundada em 2021, cria soluções de segurança de dados para ajudar empresas a maximizar o impacto de seus dados. A Velotix Data Access Platform ajuda as empresas a descobrir e unificar dados em diferentes silos, conceder acesso aos dados às pessoas certas e automatizar a criação e a aplicação de políticas robustas.

O sistema central da plataforma utiliza IA avançada e análise comportamental para evoluir dinamicamente as políticas de acesso com base em padrões de uso em constante mudança e requisitos regulatórios. O mecanismo proprietário de IA da Velotix ajuda a garantir a conformidade das políticas em escala, sem necessidade de intervenção manual repetitiva.

Para aumentar ainda mais a usabilidade e acelerar a adoção, a Velotix buscou incorporar um assistente conversacional em sua solução. “Com a IA dando suporte a consultas de linguagem natural, oferecemos aos usuários a liberdade de manter o foco em seu trabalho, enquanto a aplicação inteligente de políticas funciona silenciosamente em segundo plano”, afirma Yoram Segal, diretor de tecnologia e diretor de IA da Velotix.