Para ajudar a equipe acadêmica e administrativa da universidade a ter uma visão mais clara da progressão do aluno, a Universidade da Flórida aprimorou as funções de análise e visualização de dados, fazendo o upgrade para o IBM® Cognos® Analytics.

“Usamos as soluções IBM Cognos para dar apoio aos nossos recursos humanos e funções financeiras há mais de uma década, por isso confiamos no aspecto de governança de dados da plataforma”, disse Gruber. “No entanto, estávamos pensando em nos afastar do Cognos Business Intelligence porque achávamos que ele não poderia atender às nossas necessidades como plataforma de visualização corporativa moderna.



"Quando vimos a nova versão do IBM Cognos Analytics, mudamos completamente a nossa percepção. Ela oferece aos usuários muito mais poder no front-end, com uma interface intuitiva, novos recursos de autoatendimento e visualizações muito mais avançadas."



A Universidade da Flórida também usa o IBM InfoSphere® DataStage® para extrair, transferir e carregar dados de várias fontes para o IBM Cognos Analytics, bem como o IBM SPSS® Modeler para dar suporte à modelagem de dados e à análise preditiva. Combinadas, essas soluções permitem que a universidade aprimore as percepções sobre o progresso dos alunos.



Gruber disse: "Ainda não lançamos nossa solução de monitoramento de progressão de alunos para todas as áreas da universidade, mas alcançamos uma série de vitórias iniciais importantes. Por exemplo, temos trabalhado em alguns dashboards que agregam diferentes tipos de informações, como registros acadêmicos dos alunos e padrões de estudo, e isso pode nos ajudar a identificar quando e por que um aluno pode estar tendo dificuldades com um curso específico.



"O potencial dessa solução é vasto; há tantos dados que poderíamos usar para aprofundar ainda mais as causas das desistências e do baixo rendimento acadêmico. Por exemplo, poderíamos analisar os dados de nossa plataforma de aprendizagem online para ver quais alunos leram quais capítulos de um livro didático e avaliar como esses hábitos de leitura afetam o desempenho nos módulos do curso. Com o IBM Cognos Analytics potencializando nossa análise de dados, podemos explorar esses tipos de possibilidades com facilidade.”