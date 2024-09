A nova abordagem à integração resultou em inúmeros benefícios comerciais para a TINE. Por exemplo, a organização usou a plataforma IBM Cloud Pak como parte essencial do desenvolvimento de uma solução Advanced Planning and Scheduling (APS). A solução APS, implementada em colaboração com a Avella e implementada no Microsoft Azure, extrai dados de 32 sistemas legados, incluindo ERP, distribuição e sistemas de clientes, integrando os dados e aplicando algoritmos de planejamento que ajudam a garantir que os caminhões sejam preenchidos e as rotas de entrega sejam otimizadas. Como resultado, os custos de transporte da TINE diminuíram, e a empresa conseguiu mover o leite de forma mais eficiente, alocando um suprimento maior de leite fresco para produtos de alto valor e reduzindo a quantidade relegada a produtos de menor valor.

Outro dos projetos de integração bem-sucedidos da TINE é o Yard Manager. No passado, quando um novo caminhão chegava aos armazéns da TINE, os trabalhadores do armazém não tinham como saber qual pedestal o caminhão usaria. Como resultado, eles estavam sempre em modo reativo, correndo para entregar produtos aos caminhões depois de chegarem. Com a solução Yard Manager, os trabalhadores do armazém sabem com antecedência quais caminhões chegarão a quais docas, para que possam preparar as remessas de forma proativa. "Carregar os caminhões é muito mais eficiente agora. Foi um grande sucesso, e os trabalhadores do armazém estão muito felizes com o novo aplicativo", diz Torgersen.

Após vários anos usando sua abordagem mais elegante com base no IBM Cloud Pak for Integration, a Torgersen e a Høgli agora estão pensando em quebrar a fábrica de integração e enviar desenvolvedores de integração para equipes de produtos separadas, conforme necessário. O Central Integration Competency Center se tornará mais uma instituição governante, garantindo que as equipes de projeto estejam mantendo a integridade da nova arquitetura de integração do TINE.

Para a Torgersen, essa mudança aproximará a organização da visão de longo prazo da TINE: "Queremos garantir que os dados da TINE sejam liberados e democratizados, para que fluam perfeitamente por toda a empresa e aqueles que precisam de dados possam acessá-los em uma única verdade comum."