Hoje, a Horizon Power tem várias integrações em funcionamento e tem visto excelentes resultados.“Reduzimos a velocidade de desenvolvimento e o tempo de comercialização em 40% a 50%", diz Parimi."Por exemplo, construímos uma automação de contas a pagar que envolve integrações complexas com nossas aplicações de finanças e aquisições.Antes, tais projetos teriam levado entre 9 meses e um ano para implementar, especialmente com os tempos de espera mais longos para implementar integrações.Com nossa nova plataforma, implementamos a solução em produção em apenas quatro meses — e a integração foi uma parte essencial disso."

Há também benefícios financeiros claros."Eu diria que estamos experimentando pelo menos 40% de economia nos custos de desenvolvimento", diz Parimi."E o recurso de reutilização é um dos fatores mais importantes.Depois de criar essas integrações, você também pode começar a reutilizar as informações para atender a outros requisitos.As APIs que expomos no processo nos fornecem uma visão completa dessas informações para outros requisitos no futuro.

"A plataforma é muito estável", ele continua."E nos próximos 4 a 5 meses, planejamos implementar outras 30 a 40 integrações de média a alta complexidade.Já concluímos o desenvolvimento, e agora estão na fase de teste."

Um desafio que essas integrações estão abordando é a publicação de dados de medidores de energia inteligentes e manuais."Usamos dados desses medidores para aspectos como análise de dados, cobrança e identificação de interrupções.Precisamos publicar esses dados em várias aplicações; o padrão pub-sub pronto para uso do produto é muito poderoso para lidar com esses casos de uso", diz Parimi.

A Horizon Power está considerando um grande programa de transformação digital onde a solução IBM Cloud Pak for Integration poderia desempenhar um papel chave. A empresa também está avaliando a possibilidade de aproveitar o gateway de API Management incluso na solução IBM Cloud Pak for Integration, além de desenvolver o reconhecimento de padrões inteligentes na área de integração de aplicativos para incorporar mais recursos de IA no futuro."