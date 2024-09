A SureSkills e a Ludex forneceram as habilidades e experiência em torno do IBM watsonx Assistant para ajudar a SOLAS a treinar seu assistente virtual. Após a implementação, a SureSkills está agora coletando dados de uso e realizando análises para medir o impacto da solução.

"Trabalhar com a SureSkills e a Ludex realmente nos ajudou a alcançar um ótimo resultado em nosso projeto com o IBM watsonx Assistant," afirma Paddy Seery. "Não tínhamos a experiência nem os recursos para lidar com isso puramente como um projeto interno, mas com a transferência contínua de conhecimento da SureSkills, estamos trabalhando para ser capazes de lidar com as mudanças internamente."

Ele complementa: "Estamos ansiosos para descobrir, com a assistência da SureSkills, se há alguma pergunta que ainda não estamos respondendo. Em alguns casos, esperamos identificar oportunidades para otimizar a linguagem e a estrutura de navegação do próprio site."

Com base em sua experiência neste projeto piloto, a equipe da SOLAS aconselharia outras organizações com objetivos semelhantes a garantir que invistam adequadamente na preparação. Regina McNulty comenta: "Com o benefício da retrospectiva, teríamos feito mais no início em relação à preparação de todas as perguntas e respostas antes de começar os elementos técnicos da solução. No entanto, embora o projeto tenha levado mais tempo do que o esperado por esse motivo, estamos satisfeitos por termos lançado uma solução de alta qualidade que efetivamente ajuda os aprendizes a obterem as informações que estão buscando.