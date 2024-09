No início de 2020, enquanto acompanhava notícias sobre o vírus COVID-19 desembarcando nas costas americanas, o povo de Austin esperou e se perguntou.Quando o vírus chegaria ao centro do Texas e como isso afetaria suas vidas?

As respostas a essas perguntas vieram rapidamente.No dia 6 de março, o prefeito de Austin cancelou o famoso festival South by Southwest devido ao receio de que grandes aglomerações pudessem disseminar a infecção.Uma semana depois, o primeiro caso do COVID-19 no Condado de Austin's Travis foi diagnosticado.Em 24 de março, as autoridades de Austin emitiram uma ordem de permanência em casa e o que era uma cidade movimentada começou a fechar.Em 19 de março, Austin registrou sua primeira fatalidade relacionada ao COVID-19.

Em resposta a esses eventos, a demanda pública por informações relacionadas a pandemia atingiu altos níveis de procura.A Cidade de Austin já gerenciava uma variedade de plataformas de informações públicas, incluindo um serviço telefônico 3-1-1 amplamente utilizado, um site abrangente e vários canais de mídia social.“No entanto, ficou claro para nós que, quando se tratava de obter informações específicas sobre a COVID-19, o público não queria esperar por uma operadora de telefonia nem percorrer muitas páginas da web para encontrar o que estava procurando, diz Alicia Dean, consultora de comunicação e marketing da Cidade de Austin."Precisávamos fornecer aos residentes uma maneira mais rápida de obter respostas para perguntas específicas."

Logo surgiu outra opção: o site da cidade poderia hospedar uma sala de bate-papo com um agente automatizado que pudesse responder imediatamente às perguntas mais urgentes sobre a pandemia?Essa proposta parecia plausível, mas a equipe de TI de Austin levaria meses para desenvolver, testar e implantar do zero um chatbot de resposta à pandemia que fosse utilizável.

Enquanto isso, a demanda do público por informações continuava crescendo à medida que milhares de residentes de Austin eram infectados pelo vírus.

Pouco tempo depois, a Cidade de Austin recebeu mais uma consulta cidadã.Mas desta vez, os chamadores não tinham dúvidas sobre a pandemia. Eles tinham respostas.