Uma vez implementada, a nova solução permitirá aos clientes da SingleStore e da IBM:

Ter melhor controle de qualidade dentro das instalações de armazenamento da fábrica





Aumentar a receita e reduzir os custos operacionais





Melhorar o inventário e as entregas no prazo

“O controle de qualidade do armazenamento de produtos químicos é o principal problema, e nós o resolveremos com essa nova solução de IoT. As temperaturas nas instalações de armazenamento de nossos clientes se ajustarão automaticamente às temperaturas corretas com base na nova solução que estamos implementando com a IBM”, diz Lochbihler. “Então, nossos clientes são alertados automaticamente se as temperaturas de armazenamento estiverem em um intervalo inseguro.”



Junto com a parceria, os vendedores da IBM podem incluir a solução SingleStore como um hub de dados nativo, híbrido, em tempo real e histórico na nuvem em propostas de soluções para os clientes. As equipes da IBM também podem incorporar e revender o SingleStore como uma camada de dados moderna para aplicações de uso intensivo de dados, juntamente com o IBM Cloud Pak for Data.

"A IBM e a SingleStore já estão oferecendo soluções de nuvem híbrida para os projetos de transformação digital mais desafiadores do mundo. Sentimos que a parceria com a IBM seria a coisa natural a fazer à medida que construímos essa solução moderna de IoT para nosso cliente", diz Lochbihler. "À medida que trabalhávamos juntos, aprendemos que temos uma tremenda proposta de valor para nossos clientes conjuntos. Somos realmente melhores juntos quando se trata de permitir a transformação digital e soluções orientadas por dados em um local do cliente."