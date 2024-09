Para continuar sendo a primeira opção para seus clientes existentes e conquistar novos negócios, a empresa tinha como objetivo personalizar ainda mais precisamente suas ofertas de acordo com os requisitos individuais.

Christian Wibeck, chefe de desenvolvimento de negócios na Shibuya, explica: "Ao personalizar minuciosamente os serviços de TI de acordo com as empresas de nossos clientes, proporcionamos a eles a liberdade para inovar sem se preocupar com o aumento dos custos e da complexidade da infraestrutura subjacente. Estávamos observando casos de uso cada vez mais diversos, como IA e aprendizado de máquina, então decidimos atualizar nossa infraestrutura de TI para garantir que pudéssemos oferecer suporte a uma gama ainda mais ampla de cargas de trabalho para nossos clientes.