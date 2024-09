Em 2020, a Shell e a IBM lançaram o OREN (link externo ao ibm.com), uma plataforma de otimização de mineração."O OREN é uma plataforma aberta para colaboração com soluções diferentes", diz Grischa Sauerberg, Vice-Presidente de Descarbonização e Inovação de Setores na Shell.“Os provedores podem trazer seus produtos digitais e oferecê-los aos clientes.Porém, ainda mais importante, também permite que eles trabalhem juntos em soluções digitais integradas de ponta a ponta que ajudam as empresas de mineração a enfrentar os desafios que têm em torno da descarbonização."

As empresas de mineração são uma base de clientes essenciais para a Shell, e a transição da empresa de energia para soluções de mineração é lógica porque ambos os setores são intensivos na indústria e fundamentais para permitir a transição energética.Ambos os setores também são extrativistas – equipamentos pesados extraem matérias-primas da terra, processam-nas e as transportam."Escolhemos o setor de mineração como um ponto de partida porque ele tem muita semelhança com o setor de energia e tem alguns desafios comuns", explica Grischa Sauerberg, Vice-Presidente da Shell, Descarbonização e Inovação Sectoral.A Shell concluiu vários projetos de digitalização para o setor de energia, a fim de transferir os aprendizados desses projetos para os clientes do setor de mineração.

Para identificar sistematicamente esses desafios e formar soluções, uma equipe diversificada da Shell e da IBM que conta com pessoas de diferentes países, incluindo Reino Unido, Holanda, Bélgica, Romênia, Índia, Singapura, Austrália e Brasil.Especialistas do setor de mineração, especialistas técnicos, gerentes de projeto, designers, analistas, estrategistas e desenvolvedores comprometidos em tornar o OREN o melhor possível.

Para visualizar a cadeia de valor de mineração de ponta a ponta, definir as jornadas do cliente e mapear os pontos problemáticos do usuário, a equipe realizou uma extensa pesquisa de usuário.



"Realizamos mais de 350 entrevistas em toda a cadeia de valor dos clientes de mineração e descobrimos alguns insights excelentes", diz Sauerberg."Por exemplo, 80% dos pontos problemáticos dos clientes de mineração são muito semelhantes: como se concentrar na descarbonização por meio da digitalização e agregação de dados e como reduzir os custos operacionais."



Após analisar o feedback dos clientes e participar de workshops de perspectiva e arquitetura, os membros da equipe criaram hipóteses e refinaram uma visão e roteiro para um produto mínimo viável (MVP) para o OREN.A abordagem transparente e de cocriação do IBM Garage ajudou a equipe a construir uma arquitetura aberta e colaborativa para que vários provedores de soluções pudessem participar da plataforma e acomodar um fluxo contínuo de novos participantes.A arquitetura aberta também permite flexibilidade de implementação multicloud e no local.

No front-end, o OREN usa a tecnologia Salesforce.No back-end, a plataforma atualmente opera no IBM Cloud, mas graças ao Red Hat OpenShift (link externo ao site ibm.com), ela pode ser executada em qualquer outra plataforma de nuvem se o cliente de mineração possuir outros requisitos. Os dados são ingeridos, gerenciados e analisados com o IBM Cloud Pak for Data, que é enriquecido com o IBM Open Data for Industries para trabalhar com modelos de dados do setor para gerenciamento de dados de subsuperfície, energia e contabilidade de carbono. O IBM Cloud Pak for Data oferece uma implementação de estrutura de dados de classe mundial, pois o OREN pode oferecer recursos de dados e cadeia de suprimentos, como virtualização, governança e linhagem, tudo sob o mesmo teto. O OREN também oferece o IBM Environmental Intelligence Suite e os mineradores podem se conectar ao IBM Maximo Application Suite, que oferece gerenciamento de ativos inteligentes, monitoramento, manutenção preditiva e visão computacional.

Durante a fase de desenvolvimento, a Shell e IBM seguiram uma abordagem ágil e adotaram princípios dos DevOps, que aceleraram o valor. Uma cadência previsível de cerimônias ágeis manteve a parceria forte e o foco no projeto. Em apenas oito meses, a equipe da Shell e da IBM levou o OREN de um conceito teórico ao lançamento no mercado.