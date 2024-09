Talvez o melhor exemplo dessa inovação conjunta em ação tenha sido a introdução do principal pacote de ERP da empresa, o Pronto Xi, com os recursos de geração de relatórios do IBM® Cognos Analytics profundamente integrados. Na opinião de Paul Goepfert, Diretor de Marketing da Pronto Software, o lançamento da solução fortemente acoplada pela empresa, uma novidade global entre as ofertas de ERP, representou um verdadeiro ponto de inflexão para um segmento mal atendido. "Basicamente, trouxemos o Cognos para o mercado de médio porte na Austrália", diz Goepfert, "e, igualmente importante, o empacotamos de uma forma que o tornou muito mais fácil de ser consumido pelos clientes de médio porte".

Entre a maioria das empresas de médio porte, a Goepfert explica que a maneira de facilitar a adoção e o uso de uma tecnologia está muito ligado à apresentação. "Ao contrário de empresas maiores mais típicas dos usuários do Cognos, as empresas de médio porte não podem realmente justificar uma equipe de BI dedicada", diz ele. "A essência de nossa estratégia é incorporar de forma inteligente a funcionalidade de relatórios e análises do Cognos que se encaixa com as principais funções do ERP e pode criar o máximo de valor dentro delas".

Em resumo, trata-se de identificar os casos de uso que importam e canalizar esses insights para os esforços contínuos de desenvolvimento de produtos. Gates, que dirigiu a unidade de pesquisa e desenvolvimento da empresa por cinco anos, afirma que isso resume perfeitamente a forma como a Pronto Software e a IBM trabalham continuamente em conjunto para trazer inovações para os clientes de médio porte. "Nossa equipe de desenvolvimento de produtos conversa regularmente com as equipes de pesquisa e desenvolvimento da IBM sobre novas funcionalidades e o que elas significam para nossos próprios roteiros de produtos", afirma. "Nossa colaboração também se estende aos testes, com o Pronto Xi servindo como uma plataforma de teste beta para novos recursos para complementar os testes que a IBM faz em seus próprios laboratórios."

Hoje, a Pronto Software e a IBM estão desenvolvendo seu relacionamento colaborativo para trazer a funcionalidade de IA e automação para os clientes de médio porte da Pronto Software. Agora em pleno andamento, o esforço conjunto está focado na definição de casos de uso em que a IA pode ser usada para simplificar e automatizar as funções principais da plataforma Pronto Xi ERP e priorizá-los com base no tempo de retorno. Para apoiá-lo e incentivá-lo, a IBM forneceu à equipe de desenvolvimento da Pronto Software uma base de treinamento em IA, seguida de um Hackathon bem-sucedido para colocar esse treinamento em ação e aprimorar o processo de ideação.

Seguindo os processos de Design Thinking associados à metodologia IBM Garage, as equipes combinadas criaram um roteiro de implementação para os casos de uso de IA mais promissores. Isso levou tudo em conta, desde fluxos de dados subjacentes e pontos de integração até alterações necessárias no fluxo de experiência e design de tela da plataforma Prontoi Xi. Uma vez concluída, a equipe então partiu para projetar provas de conceito e, a partir daí, produtos mínimos viáveis (MVPs). Ressaltando a abordagem com prioridade do cliente de ambas as empresas, a equipe de gerenciamento de produtos da Pronto Software está trazendo usuários selecionados da Pronto Xi para receber seu feedback.