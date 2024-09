A equipe de gerenciamento de receita do Mohegan Sun usava uma versão anterior da plataforma IBM® Cognos® Business Intelligence há anos. No entanto, sua interface era mais adequada para profissionais de análise experientes; então, departamentos menos focados em análise, como manutenção e recepção, tinham que contar com a equipe de gerenciamento de receita para relatórios e insights analíticos.

"Quando começamos com o Cognos Business Intelligence, nós o usávamos para relatórios predefinidos, pesquisa de ocupação do hotel, quartos deixados à venda, informações básicas", diz Jesse Sturges, Diretor de Marketing Estratégico do Mohegan Sun.

Após um upgrade para a plataforma IBM Cognos Analytics 11, um novo mundo de ferramentas fáceis e simples se tornou disponível, e outros departamentos do Mohegan Sun puderam usá-las, não apenas a equipe de gestão de receita.

"À medida que a equipe se tornou um pouco mais experiente em utilizar o Cognos Analytics, usando várias tabelas e obtendo as informações de que realmente precisávamos, não só pudemos nos ajudar a tomar decisões, mas também ajudar a tomar decisões em outros departamentos", diz Sturges.

Para ajudar a equipe do Mohegan Sun a se familiarizar com o upgrade do software Cognos Analytics, um grupo de especialistas do Parceiro de Negócios IBM LPA Software Solutions os treinou em relatórios, painéis, módulos de dados e muito mais.

Durante a sessão de treinamento interno de uma semana, as ideias estavam fluindo. Foi então que a equipe de gerenciamento de receita teve a ideia inspirada de usar os painéis interativos do Cognos Analytics para as operações da manutenção e recepção.

"Para aqueles de nós que cuidavam dos relatórios, o Cognos Analytics ofereceu novas funcionalidades, mas os painéis inicialmente não pareciam uma ajuda direta", diz Sturges . "Percebemos que, se pudéssemos ativar os outros departamentos com painéis de autoatendimento, não precisaríamos mais ser uma ramificação de suporte para eles, e poderíamos liberar tempo para trabalhar em outras coisas."

A criação de painéis da manutenção e recepção permitiria que esses departamentos se tornassem mais autossuficientes, ao mesmo tempo em que geraria melhorias operacionais significativas e economia de tempo. Eles poderiam modificar imediatamente as informações e a apresentação visual, personalizar detalhes e filtrar dados de acordo com as necessidades específicas de cada equipe.

"Levou algumas semanas para que os painéis fossem detalhados de acordo com o que realmente queríamos. A criação de conjuntos de dados e módulos de dados de back-end levou algum tempo, mas agora tudo é muito mais eficiente; podemos implementar alterações ou adicionar informações com muita facilidade", diz Thibdeau.