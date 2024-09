Com base em um relacionamento de longa data com a IBM, o PCMS escolheu a IBM Cloud para apoiar sua plataforma de comércio engajada, o VISION Commerce Suite. A empresa adotou a arquitetura utilizada anteriormente em data centers e a replicou no IBM Cloud. O VISION Commerce Suite também usa o banco de dados IBM® Db2® e o software de mensagens IBM MQ como componentes importantes que impulsionam a funcionalidade e o desempenho.

Mudar para a nuvem adiciona flexibilidade e escalabilidade à infraestrutura da empresa. O PCMS pode provisionar uma nova infraestrutura para um novo cliente em IBM Cloud Bare Metal Servers em apenas 12 a 15 minutos. Além disso, a empresa pode facilmente adicionar mais poder de processamento se um cliente precisar de recursos adicionais durante períodos de pico de negociação, por exemplo. "O IBM Cloud é uma maneira perfeita de construir nosso sistema para podermos ajustar de acordo com as necessidades do cliente por segundo, minuto ou hora", afirma Stretton.

Com o IBM Cloud, o PCMS pode expandir mais facilmente o escopo de sua solução. "A nuvem traz recursos que não existiam no passado e estamos analisando ativamente como nossa plataforma e o IBM Cloud podem aprimorar nossa proposta para o cliente final". Por exemplo, o PCMS espera trabalhar com a IBM para utilizar o IBM Cloud Kubernetes Service para conteinerizar seus aplicativos.