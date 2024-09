Como parte de sua busca por uma solução, o NCHC trabalhou com o IBM Garage para realizar um teste de conceito (POC) baseado no software IBM Cloud Pak for Watson AIOps.

O objetivo do POC era avaliar o impacto real da solução potencial. O NCHC forneceu dados operacionais e registros de rede de cenários da vida real — onde alguns equipamentos de rede estavam falhando e poderiam causar interrupções, por exemplo.

As equipes do NCHC e da IBM usaram então o IBM Cloud Pak for Watson AIOps como um integrador central da diversa gama de ferramentas de operações de TI da central de troca de rede, produzindo uma visão abrangente de toda a infraestrutura. E, alimentando dados estruturados e não estruturados no componente AI Manager da solução, o NCHC e a equipe do IBM Garage foram capazes de treinar modelos de IA para gerenciar automaticamente e de forma proativa problemas e incidentes.

Os resultados foram excelentes. As equipes obtiveram um tempo médio de 55% menor para detectar problemas (MTTD) que afetariam o serviço.

Baseado no sucesso do POC, o NCHC e a equipe do IBM Customer Success Manager implementaram o IBM Cloud Pak for Watson AIOps no ambiente de produção da central de troca. O NCHC agora usa os seguintes componentes do IBM Cloud Pak for Watson AIOps: