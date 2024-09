"Os tempos de resolução não são três semanas, mas uma hora." " É assim que Lot resume a diferença entre o gerenciamento tradicional de eventos e AIOps integrado e automatizado.

Essa eficiência tem impacto direto nos negócios principais. Economizar três semanas de um problema de TI em uma fábrica, por exemplo, significa evitar três semanas de diminuição da produção. E esse efeito é global. A capacidade de resolver rapidamente problemas de TI em todo o mundo é uma ajuda importante para a eficiência de custos e os volumes de produção.

Ele hegou a conectar a solução de monitoramento a sensores em máquinas e equipamentos reais da linha de produção, criando um aplicativo do setor 4.0 para ferramentas de monitoramento normalmente reservadas para TI. Em uma instância, a equipe de Lot detectou falhas frequentes em leitores de pistola óptica que digitalizam peças para montagens de aparelhos. Ao descobrir que um modelo específico de leitor de pistola estava com defeito, a Electrolux interrompeu o uso e evitou mais tempo de inatividade.

A Electrolux também usa a solução integrada para navegar pela pandemia COVID-19, quando Lot e muitos de seus colegas mudaram para o trabalho remoto. "Temos mais ou menos o ambiente global sob controle em um único ponto de vista", diz. "E essas informações são disponibilizadas automaticamente em um PC, tablet ou celular. Assim, podemos fornecer continuamente serviços de TI para todos os nossos escritórios e fábricas no mundo.”

Por fim, os recursos de AIOps contribuem para uma inovação maior e mais importante. Desde 2005, a Electrolux reduziu as emissões absolutas de CO2 das suas operações em pelo menos 75%. Além disso, em 2019, a empresa ingressou voluntariamente na Business Ambition por 1,5 °C, uma iniciativa liderada pelas Nações Unidas para ajudar a limitar o aumento da temperatura global. Como parte do esforço, a Electrolux se comprometeu a atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050. Cumprir esse compromisso exigirá uma utilização otimizada dos recursos. É aí que entra o AIOps. Ao automatizar tarefas que garantem a utilização adequada da CPU e o funcionamento adequado do hardware do servidor e do datacenter, a Electrolux pode reduzir o consumo de energia e o ar condicionado — as principais causas das emissões de carbono. Novamente, como explica Lot, é uma questão de escala: "Multiplique esses recursos em todas as nossas salas de servidor, e os resultados são enormes."