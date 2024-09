A Smarttech247 trabalhou com a equipe de segurança da IBM na Irlanda e na Marco Polo Network para implementar a solução, que inclui o software QRadar SIEM e o IBM® Security X-Force Threat Intelligence. A Smarttech247 integrou os aplicativos IBM com a plataforma de nuvem Microsoft Azure da Marco Polo Network.

A solução QRadar SIEM fornece visibilidade de ponta a ponta de todo o ambiente de nuvem da Marco Polo Network e analisa milhares de possíveis eventos de segurança por hora. E a aplicação X-Force Threat Intelligence dá à Marco Polo Network acesso a conhecimentos atualizados em pesquisa de segurança e inteligência de ameaças global para que ela possa se manter à frente dos ataques de dia zero. Usando os insights abrangentes obtidos com as duas aplicações da IBM, a equipe da Marco Polo Network pode investigar e responder a quaisquer ameaças em potencial, ajudando a proteger a rede e os dados do cliente que passam por ela. O software QRadar também ajuda a Marco Polo Network a gerenciar a conformidade regulatória e setorial.

A equipe da Smarttech247 fornece um SOC 24 horas por dia, 7 dias por semana, para oferecer suporte à própria equipe de segurança da Marco Polo Network. "Ter o SOC nos ajuda a manter nossa norma de segurança internacional ISO 27000 e nos permite monitorar e proteger os dados dos clientes na plataforma da Marco Polo Network", diz Gallagher.