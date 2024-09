O trabalho que a LogDNA estava fazendo não passou despercebido pela IBM® Cloud e pelo diretor de tecnologia de software cognitivo (CTO) Jason McGee e sua equipe, que estavam mudando o foco para a nuvem, serviços Kubernetes e DevOps. Ambas as empresas também estavam trabalhando na comunidade de código aberto, aproveitando o impulso no espaço dos desenvolvedores.

"Dou muito crédito à IBM por nos dar uma chance e dizer: "Esses caras estão fazendo algo interessante com a tecnologia que têm hoje", diz Hsieh. "Vimos a mesma sinergia entre o que a equipe de Jason estava fazendo e para onde estávamos indo. Quando eles falaram sobre liderar com o Kubernetes na IBM Cloud, soubemos imediatamente que era o caminho que queríamos seguir."

Assim como as fitas de DNA se entrelaçam, a LogDNA e a IBM desenvolveram uma relação sólida que evoluiu para uma parceria integrada e, felizmente, em uma oportunidade de cliente para a LogDNA.

“Tivemos a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com a IBM e não apenas no lado do desenvolvimento de negócios. Também estamos trabalhando lado a lado com as equipes internas que desenvolveram serviços dentro da IBM", diz Hsieh. "Muitas vezes, as pessoas da comunidade da Bay Area nos perguntam como conseguimos fazer isso. Acho que muito disso se deve à nossa disposição de dizer: 'Vamos crescer e expandir com a IBM'".

Uma das oportunidades que agregou valor à LogDNA e demonstrou parceria foi uma nova oferta bare metal da IBM.

"Você sabe que nosso negócio é o registro, mas quando você olha mais de perto, também somos uma empresa de armazenamento e big data", explica Hsieh. "Então, quando analisamos inicialmente oo IBM® Cloud Kubernetes Service, ficamos preocupados com o fato de as ofertas atuais não atenderem às nossas demandas. Nós nos reunimos com alguns dos engenheiros renomados da IBM e eles disseram: 'Por que você não dá uma olhada na oferta bare metal e vê se há algo mais flexível para atender aos requisitos que você precisa?'. Nem sabíamos que isso existia."

A IBM acelerou uma oferta para lançamento imediato, mas essa surpresa foi um divisor de águas para a LogDNA.

"Pegamos nossa arquitetura nativa da nuvem e fornecemos um produto SaaS multicanal usando o Kubernetes", diz Hsieh. "Isso nos permitiu oferecer um produto que pode ser implementado em todos os diferentes tipos de ambientes Kubernetes gerenciados, mas a opção bare metal nos permitiu obter as IOPS [operações de entrada/saída por segundo] que precisávamos para ler e gravar rapidamente fora do armazenamento, e a um preço mais barato do que o armazenamento baseado em rede."

Com recomendações para algumas alterações de especificação, a LogDNA pressionou a IBM para fazê-lo mais rápido. Não foi a única vez que a IBM se envolveu.

"Eles têm sido extremamente úteis. No início, estávamos entendendo o quão rápido estávamos crescendo e, portanto, nem tínhamos certeza de quantos servidores precisávamos. Mas o processo de obter novos servidores e obter o novo IBM Cloud Kubernetes Service tem ficado cada vez melhor."