IBM CIO w3

A nova w3 na IBM oferece uma série de vantagens, como por exemplo:

Antes: a funcionalidade de pesquisa era desarticulada e confinada a seções individuais.

Depois: uma interface de pesquisa integrada para permitir que o usuário filtre os resultados da pesquisa por pessoas, notícias, aplicações ou informações de suporte de TI. Também inclui o recurso de restringir os resultados da pesquisa com base em local, idioma e data.

Antes: não havia configurações ajustáveis.

Depois: configurações para controlar a aparência, os idiomas, os locais, os interesses e as notificações da plataforma. As preferências de notificação abrangem alertas de gerenciamento de dispositivos e senhas, assinaturas de blogs e tópicos em alta.

Antes: era possível acessar o diretório de funcionários por meio de um portal da web separado, com métodos restritos para se conectar com colegas funcionários da IBM.

Depois: uma página Pessoas para explorar, envolver-se e iniciar interações com colegas.

Antes: as opções de layout e perfil de notícias exigiam modificações para facilitar a navegação.

Depois: uma guia Notícias para ajudar os usuários a se manterem atualizados e bem informados sobre os acontecimentos, iniciativas e eventos da IBM relevantes para sua função por meio da seleção de conteúdo.

Antes: os detalhes das aplicações estavam disponíveis em diversas plataformas por sistema operacional, sem um único local de gerenciamento de licenciamento.

Depois: uma área de aplicações para adquirir, atualizar, administrar e devolver licenças de software com recomendações de aplicações com base em funções de trabalho e unidades de negócios.

Antes: os usuários solicitavam suporte de TI de um site independente com mensagens de interrupção dinâmicas e personalizadas limitadas.

Depois: um hub de suporte de TI com os principais recursos e interrupções, além de uma exibição dos tickets de suporte atuais, informações de contato e compromissos. Além disso, ele concede acesso a um sistema de autoatendimento impulsionado por IA, o AskIT⁴, para obter respostas para diferentes perguntas relacionadas à TI.

Antes : o AskIBM⁵ era inexistente.

Depois: um link do AskIBM onde os funcionários da IBM podem usar a IA generativa (IA gen) para acelerar e simplificar atividades de negócios rotineiras, como redigir um e-mail, traduzir um documento, pesquisar informações, produzir resumos, gerar ideias praticáveis e muito mais. A produção da versão alfa do AskIBM começou no início de janeiro de 2024.

Durante a evolução digital do terceiro trimestre, a CIO Organization colaborou com as equipes de produtos watsonx e com a IBM Research para ajudar a escalar as ofertas de produtos IBM para lançamentos corporativos. A equipe também compartilhou as realizações e as melhores práticas com os clientes. Essas discussões lidaram com a abordagem de desenvolvimento da intranet da IBM e a experiência da IBM Consulting para replicar ambientes comparáveis.