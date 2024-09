Dada a rapidez com que o espaço de IA generativa está evoluindo, a organização CIO agiu rapidamente e aproveitou as próprias tecnologias de IA da IBM para criar a versão alfa do AskIBM em apenas 60 dias, utilizando uma abordagem rápida de desenvolvimento e integração. O período de 60 dias incluiu o caminho do IBM watsonx para a produção, bem como críticas jurídicas, de privacidade, segurança cibernética e ética de IA para atender aos padrões e às proteções de IA recomendados. Durante o processo, a organização da CIO colaborou com a IBM Software e a IBM Research para fornecer um aplicativo pronto para lançamento corporativo. Consequentemente, o acesso à versão alfa foi disponibilizado para os mais de 280 mil funcionários da IBM em todo o mundo no início de janeiro de 2024.

A base do AskIBM foi construída com watsonx.ai e grandes modelos de linguagem (LLMs) de classe IBM Granite1, e aumentada com conteúdo estratégico interno da IBM - excluindo informações confidenciais da IBM, informações pessoais sensíveis e informações de clientes. Como parte do desenvolvimento e da implantação, buscaram a colaboração dos funcionários da IBM para ajudar a treinar e ajustar os modelos de base de IA testando o AskIBM. Os funcionários da IBM também foram incentivados a enviar feedback às equipes de produtos sobre como aprimorar o Watsonx para dimensioná-lo para os clientes corporativos da IBM em todo o mundo. O AskIBM foi projetado para automatizar atividades normais, como redigir um e-mail para o cliente, criar um resumo do produto ou resumir rapidamente um documento longo para se preparar para uma reunião, chamada ou outra necessidade usando a IA de gênero.

Cerca de 5 mil documentos em vários idiomas foram ingeridos na versão alfa interna do AskIBM para treinar os LLMs da classe Granite, e esse número aumentou para mais de 30 mil em julho de 2024. A técnica Retrieval-Augmented Generation (RAG) possibilita que a AskIBM utilize o conteúdo ingerido para apresentar respostas personalizadas e apropriadas aos funcionários da IBM, criando novas respostas a partir das informações mais relevantes encontradas. Consulte a figura 1 para ver o fluxo de respostas do AskIBM.