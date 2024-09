Nos quatro meses desde o lançamento do AskIT, mais de 133 mil funcionários da IBM usaram a ferramenta pelo menos uma vez. Das dúvidas enviadas, mais de 75% foram resolvidas pelo novo assistente. “Ajudamos a mitigar o problema dos longos tempos de espera no suporte por bate-papo e telefone, fornecendo respostas rápidas por meio de uma experiência de chatbot”, acrescenta Chu. O AskIT também permitiu que a equipe de suporte de TI mudasse seu foco para fornecer suporte de alto contato, lidando com problemas mais complexos ou críticos. A disponibilidade global, 24 horas por dia, 7 dias por semana, do novo assistente foi fundamental. Independentemente da hora, dia e local, os funcionários da IBM em todo o mundo podem ter suas perguntas respondidas rapidamente para que possam avançar para o próximo projeto.

Por ser impulsionado por IA, o AskIT melhora à medida que recebe novos inputs dos usuários ao longo do tempo. “Com uma necessidade crescente de temas mais novos e adições de conteúdo de resposta correspondentes, o AskIT será capaz de evoluir com as possíveis mudanças. Ter uma solução que se adapte a essas mudanças é fundamental”, explica Suj Perepa, IBM Distinguished Engineer, CTO Data & AI. Essa é apenas uma das muitas melhorias que estão em andamento. Nas semanas seguintes ao lançamento inicial, por exemplo, a equipe da CIO habilitou a detecção automática de idioma. O AskIt agora pode responder em vários idiomas globais para atender aos usuários da IBM no mundo todo.

No momento, a equipe está trabalhando para aprimorar a experiência do usuário final do AskIT, ampliando seus recursos existentes com o poder da IA generativa integrada ao estúdio IBM® watsonx.ai . O uso de grandes modelos de linguagem do watsonx.ai para preencher lacunas quando o watsonx Assistant não tiver certeza da intenção do usuário fornecerá valor adicional, melhorando a experiência do usuário. “Na CIO Organization, somos os primeiros a adotar tecnologias emergentes e pretendemos construir as melhores soluções para os funcionários da IBM usando nossas próprias tecnologias”, acrescenta Perepa.