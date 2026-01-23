A IBM enfrentou obstáculos semelhantes aos de muitos de seus clientes. Em toda a empresa, os analistas estavam imersos em tarefas repetitivas em vez de entregar insights.

No RH, os funcionários passavam horas procurando políticas de viagens e benefícios em mais de 175 países, enquanto os gerentes podiam dedicar cerca de 15 a 20 minutos em cada uma das milhares de transferências anuais de funcionários. A aquisição dependia de mais de 40 sistemas diferentes, o que significava que as equipes precisavam navegar por dezenas de repositórios desconectados para responder às perguntas dos fornecedores. Na área de TI, os centrais de suporte estavam sobrecarregados com tickets de rotina, como a redefinição de senhas.

Na cadeia de suprimentos, com mais de 10 milhões de remessas, 350.000 SKUs e mais de 200 fornecedores diretos de peças de produção atendendo à demanda de mais de 170 países, a IBM enfrentou uma volatilidade crescente, interrupções frequentes e dados altamente fragmentados. O resultado foi uma tomada de decisão lenta e manual e uma visibilidade limitada de ponta a ponta, levando à perda de oportunidades de otimizar o inventário, reduzir os custos e melhorar o desempenho logístico. As equipes também enfrentaram atrasos no acesso a informações precisas e atualizadas nos sistemas de cadeia de suprimentos, vendas e finanças, resultando em ineficiências, má coordenação entre stakeholders e incapacidade de identificar e mitigar os riscos prontamente.

Na área de vendas, os vendedores digitais gastam coletivamente um número significativo de horas por ano alternando entre cinco aplicações de negócios diferentes para dar suporte aos possíveis esforços dos clientes. Os vendedores se sentiam sobrecarregados pela complexidade de navegar por múltiplos sistemas isolados — desde plataformas de conteúdo de vendas e documentação de produtos até ferramentas de comunicação — para recuperar conteúdo relevante, elaborar possíveis mensagens para os clientes e responder às suas dúvidas. Essa experiência fragmentada reduziu a produtividade do vendedor, retardou o avanço do negócio e afetou a qualidade do engajamento do cliente.

O departamento tributário da IBM passou um tempo significativo agregando e harmonizando manualmente grandes volumes de dados granulares de vários sistemas de origem para preparar as milhares de declarações fiscais que a empresa apresenta todos os meses, cada uma alinhada às regulamentações específicas de jurisdições individuais.

No geral, havia menos tempo para o trabalho estratégico, pois os funcionários estavam sobrecarregados com tarefas tediosas.

O objetivo da IBM não era apenas transformar. O objetivo era criar um blueprint para a produtividade em toda a empresa usando IA, nuvem híbrida e automação, juntamente com tecnologias de parceiros estratégicos e nossa experiência em consultoria.