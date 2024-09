Quando a Honda Pakistan fizer a transição para o SAP S/4HANA, combinará os recursos do SAP ERP, SAP CRM e SAP Business Warehouse em uma única plataforma, permitindo o planejamento de negócios integrado entre seus revendedores, fábricas e sede. Ao combinar fluxos de dados em tempo real entre essas áreas de negócios com as capacidades avançadas de planeamento do SAP S/4HANA, a empresa será capaz de otimizar automaticamente o inventário de peças sobressalentes em toda a sua rede de revendedores.

Muhammad Ali comenta: “O planejamento em tempo real para peças sobressalentes nos ajudará a evitar atrasos na manutenção dos veículos e a minimizar o tempo em que os veículos ficam fora da estrada, elevando a satisfação do cliente a novos patamares. No curto prazo, acreditamos que alcançaremos um aumento de receita de 15% simplesmente transferindo o inventário não vendido para onde for necessário em nossa rede de revendedores. No longo prazo, prevemos que os recursos do SAP S/4HANA permitirão serviços de maior qualidade que promovam a fidelidade do cliente e ajudem a proteger a nossa participação de mercado.”